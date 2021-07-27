僑居國外領勞退金手續簡化 經外館驗證免附中文譯本

勞動部今（27）日表示，為配合我國雙語國家政策，已於本(2021)年7月12日修正發布「勞工退休金條例施行細則」規定（勞退新制），簡化因僑居國外，不能返國或來台請領勞退新制退休金之請領人申辦手續，如請領人檢附之委託書及身分證明文件為英文者，經我國駐外館處驗證後，可免附中文譯本，達到簡政便民之效果。

勞動部說明，依照修正前的規定，勞工或其遺屬或指定請領人，因僑居國外不能返國或來台請領勞工個人專戶退休金時，可由請領人擬具委託書，並檢附經僑居地之我國駐外使領館或由該國出具之身分證明文件，委託代領轉發。而委託書及身分證明文件應包含中文譯本，並送我國駐外館處驗證，中文譯本未驗證者，則應由我國法院或民間公證人公證。

這次修法後，除勞保局因審查需要，請領人仍應檢附委託書及身分證明文件之中文譯本外，如委託書及身分證明文件原本為英文者，請領人可直接洽我國駐外館處驗證，不須再將文件翻譯為中文，即可向勞保局請領勞退新制退休金。