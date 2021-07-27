協助政府紓困 台塑大手筆捐10億元

疫情衝擊台灣經濟，台塑集團今宣布，捐贈10億元紓困金供政府專款專用，協助受疫情嚴重影響的產業及民眾，共同度過疫情的難關。

政府自5月中旬宣布疫情警戒提升至三級後，民眾出門意願大幅降低，零售、餐飲業蕭條，不少業者更是撐不下去宣布停業，甚至是倒閉，今日雖然降回二級警戒，但經濟活動仍未恢復正常，仍有不少業者仍叫苦連天。

台塑集團表示，新冠肺炎疫情自2020年初蔓延以來，已造成全球經濟大幅衰退，而國內情況也不例外，大多數產業也都受到相當程度的影響；尤其服務業，歇業或倒閉者時有所聞，休無薪假者及失業率也不斷攀升，災情至為慘重，影響許多業者生存及民眾生計。

台塑指出，秉持「取之於社會，用之於社會」之一貫精神，並基於「人飢己飢、人溺己溺」的人道關懷，經由行政中心提案通過，並獲管理中心同意後，決定由企業捐贈10億元新台幣紓困金，提供政府專款專用，協助受疫情嚴重影響的產業及民眾，共同度過疫情的難關。