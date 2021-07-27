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核二2號機故障 台電：核電廠安全無虞

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

裝置容量達98.5萬瓩的核二廠2號機今（27）日上午發生故障而跳脫。台電發言人張廷抒表示，目前了解為主蒸汽隔離閥關閉，造成水流循環出現狀況。他說，但造成隔離閥故障原因還在調查，但強調核電廠安全無虞。

核二廠2號機占台灣總供電量約2%，台電預估今日最高用電為3,830.0萬瓩，今日預估尖峰備轉容量：386.0 萬瓩，今日備轉容量率為10.08%，屬於供電充足的綠燈。

張廷抒表示，雖然目前還在調查原因，但是維修重新上線至少需要兩、三天。面對夏日用電高峰，張廷抒說，目前大修機組已經陸續歸隊，且梅雨及烟花颱風的雨量也讓水庫蓄水量充足，讓水力發電可以隨時挹注電力缺口，不像是今年5月一樣難以調度。

核電廠 供電 核二

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