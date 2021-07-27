疫情陰霾沒了？七月消費者信心指數六項指標全上升

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布七月份消費者信心指數(CCI)，調查總指數為76.92點，與上月相較上升6.44點，且六項指標全數上升，尤以「購買耐久財」上升最多，較六月大幅上升16.95點。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，調查結果可以看出，隨著調查時政府已經開始討論三級警戒微解封，民眾已出現預期消費心理。

六月因為正值疫情最嚴重期間，因此六月消費者信心指數（CCI）跌到70.48點，為11個月以來最低，六項指標只有投資股市時機上揚，但是包括購買汽機車、家電的「未來半年購買耐久性財貨時機」則重挫16.45點。

七月六項指標(物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財)，則出現全數上升局面，總指數也終上連二跌。

不過從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為111.2點，較上個月大幅上升16.95點，把六月下跌的幅度完全恢復，甚至小幅超越；上升幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為56.3點，較上個月上升7.8點，也是回到本土疫情爆發之前的水準。

上升幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為91.6點，與上月的調查結果相較上升4.4點。上升幅度同為第三的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為70.65點，與上個月調查結果相較上升4.4點。

上升幅度第四是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為42.65點，較上個月調查結果上升2.8點。上升幅度最少的是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為89.1點，與上個月調查結果相較上升2.3點。

吳大任指出，七月CCI中的「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」，7月份分別上升到91.6點、89.1點，都處於偏向樂觀的高位，顯示民眾有信心於家裡的經濟能力，或是國家的經濟成長動能，有助解封之後的內需大回溫。

七月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年7月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2884位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。