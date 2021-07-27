撐不下去...好不容易降2級 北市2飯店500多人放無薪假

全國三級警戒逾2個月，今起防疫警戒將至二級，但三級警戒造成的經濟衰退已浮上檯面，勞動部昨公布無薪假統計，有3679家事業單位實施無薪假，無薪假人數高達4.4萬多人，北市勞動局證實，目前實施無薪假人數達500人以上有2家飯店。

本期實施無薪假家數以住宿及餐飲業1004家最多，勞動部官員透露，其中有1家台北大型飯店撐不住，一口氣500多人放無薪假，而北市勞動局則表示，根據統計，截至今年6至8月止，實施無薪假勞工人數500人以上有2家飯店。

勞動局進一步說明，公司企業若不是政府要求停業的單位，雇主不得片面要求員工不要上班，若要求員工放無薪假，除需依法通報勞動局，無薪假還涉及勞基法第22條第2項規定「工資未全額給付」的問題，雇主須依勞動契約給付工資，若有事證證實未給付全額工資，依勞動基準法可開罰2萬至100萬元。

若雇主有書面跟員工議定無薪假的約定，依法當月工資也不得低於基本工資2.4萬，受到疫情影響，勞資雙方都不好過，但雇主要放無薪假，還需員工同意，雙方約定好工資給付方式，雇主違反規定也可依勞基法規定，處2萬至100萬元。

針對北市有大型飯店員工達500多人放無薪假，觀傳局說，基本上旅館業只有確定要停業才會備文件給觀傳局，因此無薪假等相關資訊不會這麼即時掌握。