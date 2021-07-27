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疫情降二級 台塑集團捐10億元紓困金助度難關

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

新冠疫情對國內經濟造成重大影響，隨著今天台灣疫情警戒降二級，台塑集團宣布捐贈新台幣10億元紓困金，提供政府專款專用，要協助國內產業及民眾，共同度過疫情難關。

新冠肺炎疫情自2020年初蔓延以來，已造成全球經濟大幅衰退，國內情況也不例外，大多數產業都受到相當程度影響，尤其服務業，歇業或倒閉者時有所聞，休無薪假者及失業率也不斷攀升，災情至為慘重，影響許多業者生存及民眾生技。

台塑集團秉持取之於社會，用之於社會的一貫精神，並基於人飢己飢，人溺己溺的人道關懷，經由行政中心提案通過，並獲管理中心同意，決定由台塑集團捐贈10億元紓困金，提供政府專款專用，協助受疫情嚴重的產業及民眾，共同度過疫情的難關。

疫情 台塑集團 失業率

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