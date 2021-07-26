亞太區交易熱絡 物流和工業不動產夯

隨著物流與工業成長迅速、投資意願提升，仲量聯行預測未來三到五年內，亞太地區物流和工業房地產的投資將翻倍，從2019至2020年的250到300億美元增至2023至2025年的500到600億美元。

依據仲量聯行最新發布的亞太地區房地產報告《物流不動產的新軌跡》，由於近年電商和第三方物流 (3PL) 服務的發展，物流和工業地產投資額將隨租戶信心增強而提升。整體經濟與投資組合的轉變，也帶動大型交易和投資金額高漲，像是2020年至2025年，亞太地區城市每年將增加4100萬人，此外，中產階級增加7.6億人、收入每年增4%，為亞太地區注入龐大的成長潛力。

仲量聯行研究中顯示，過去六個月裡，亞太物流和工業領域的大型交易數量創下歷史新高。仲量聯行亞太區資本市場研究主管Regina Lim表示，在投資者眼中，物流和工業資產的吸引力只增不減。實際上，機構型投資人為了將資金分配到具有穩定收入的資產中，他們正積極對投資組合進行戰略性調整，預計會在短期內將物流資產的投資比例增加40%至50%。

仲量聯行亞太區研究總監Peter Guevarra提及，越來越多人採用自動化解決方案，加上逐漸重視ESG概念、以人為本的設計要求，都為物流行業指引一條新的道路。

綜觀目前亞太區物流存貨供應狀況，預期韓國、澳洲和中國的投資將最為強勁。仲量聯行表示，有了這些國家的資金流入和電商帶來的穩定需求，將有助於降低投資人的要求報酬率，可望達到0.5%至1%。而台灣隨著網購普及，電商已成零售業重要的成長支柱。根據經濟部統計，我國近 10年電子購物業產值年均成長率高達 8.2%，遠超過其他零售業產值成長幅度。

仲量聯行董事總經理趙正義認為，疫情加速了網購普及化，台灣的物流倉儲與冷鏈技術也快速成長，北部地區近五年來的倉儲租金漲幅已超過50%。除了物流業者、零售業與電商的自用需求外，包括壽險及外資等投資法人亦積極布局物流倉儲不動產，著眼於長期穩定收益且市場前景樂觀。放眼未來，不只亞太地區，台灣的物流及工業不動產也將持續成為火熱的投資標的。