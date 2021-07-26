蘋果日報傳第2波解僱 工會：多部門裁員達3成

台灣蘋果日報繼5月大量解僱300多名員工後，將啟動第2波裁員行動。蘋果日報工會指出，近期接獲資方通知多個部門，裁員幅度達到3至5成不等，員工離職日期為9月30日。

台灣蘋果日報工會今晚在社群平台臉書指出，接獲資方通知將再啟動裁員計畫，工會經會員通報，已有多個單位要求提交名單，已知多個部門裁員幅度達3到5成不等，工會表達強烈譴責。

工會提醒資方必須遵守「勞基法」與「大量解僱勞工保護法」相關規定，也籲請主管機關台北市勞動局與勞動部依法積極介入監督協調，避免勞工權益受損。

工會指出，針對5月中大量解僱的300多名員工，台北市勞動局今天舉行第3次強制協商會議，資方於會中表達因董事會不同意，因此不願依照台灣法令給付員工足額預告工資，導致協商再度未達成共識。

工會委任律師表達，公司連3次會議都表達毫不退讓的態度，缺乏誠意；若進入訴訟，後續賠償與利息不但巨大，也可能讓公司正在進行的交易案產生危機。公司代表則表示，願意再將方案攜回研商，雙方敲定將在30日下午舉行第4次協商會議。

據工會了解，針對第2波資遣案，公司已向部門主管宣布第2波資遣案將於7月30日通報，員工離職日期為9月30日，以符合「大量解僱勞工保護法」規定。

工會指出，資方針對5月中遭資遣員工仍不願依法補足60天預告工資，對於兩批遭資遣員工的差別待遇，工會表示不解與遺憾，呼籲資方依照相關法令補足薪資，以避免後續裁罰，否則工會將提出法律訴訟幫會員討回公道。

工會表示，蘋果新聞網執行長吳玉愛表達她並非負責人，沒有權力決定裁員與交易，並稱資遣案是由人在獄中的香港壹傳媒前行政總裁張劍虹、台灣蘋果日報前社長陳裕鑫決定與執行。因此工會呼籲，已離職但仍掛名公司負責人的陳裕鑫，以及人在台灣的壹傳媒主席葉一堅出面處理。