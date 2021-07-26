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面對東協貿易協定 財政部：我國要避免被邊緣化

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（26）日以東協五國市場為主題發布經貿分析，我國由於半導體競爭優勢，並積極推動新南向政策，近年對東協五國外貿表現優於日、韓，但同時也觀察到，中國大陸對東協五國出口成長相當顯著。財政部示警，面對各國紛紛與東協簽署自由貿易協定而來的新競合情勢，未來仍須積極因應避免被邊緣化。

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）去年11月正式簽署，包括東協及大陸、日本、南韓等均共同簽署，當時即有學者專家呼籲，應留意台灣被邊緣化的問題。財政部今日的經貿分析中，也特別提到世界經貿新情勢恐帶來的風險。

財政部這份經貿分析是以新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等東協五國市場為主題，分析我國、大陸、日本、南韓等四國對東協貿易概況。

財政部表示，東協市場由於人口紅利以及內需潛能優勢，包括我國、日本、南韓、大陸等挾地利之便競相布局，與其經貿往來益加密切。其中大陸對東協五國出口表現最佳，十年來成長1.3倍。

財政部分析，中國大陸除了在2016年對東協五國出口略減外，其餘年分都成長，關鍵原因在於大陸與東協自由貿易區全面啟動，加上美中貿易戰後，供應鏈移轉至東協，經貿關係更密不可分。

至於我國對東協五國出口，十年來成長22.5%，次於大陸。財政部指出，我國對東協五國出口積體電路十年來成長1.1倍，此外製造半導體裝置機器、電腦零附件出口也分別成長4.4倍、1.3倍，是出口擴張的主要動能。

然而我國對東協五國的石油煉製品出口，十年來則慘跌六成以上，主因近年受國際油商移轉儲存地區拖累，加上2020年油價急跌、需求不振影響。

而日本對東協五國出口十年來下滑近三成，各項貨品幾乎全面衰退，供應鏈緊密度大不如前，無論是積體電路、石油煉製品市場都遭到瓜分；南韓十年來則衰退7.9%，主因原本為出口主力的石油煉製品受到油價下跌拖累，出口新加坡的貨船也銳減。

此外值得注意的是，我國對東協五國出口貨品的集中度，也是四個經濟體之冠，原因在於我國利基產業偏向電子業，國際大廠也在東協布局；而大陸對東協出口貨品，分布則較為平均。

東協 財政部 日本 RCEP

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