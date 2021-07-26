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臺灣雲市集新制 今起上路

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

經濟部中小企業處於今(110)年7月1日推出「臺灣雲市集」平台（https://www.tcloud.gov.tw），嚴選中小微型企業適用的雲端數位工具上架，企業只要在雲市集選購雲端解決方案，政府將給予最高3萬元補助。

考量疫情對中小微型企業帶來衝擊，為減輕企業負擔，自今年7月26日起至12月31日止，企業選購在「臺灣雲市集」平台上架的雲端解決方案，自付額比例將由5成調降為2成。也就是說企業只要出2成，政府將補助八成，每家企業最高補助3萬元上限則不變。

COVID-19衝擊國內產業，「臺灣雲市集」匯集各式數位工具協助企業轉型衝業績。自7月1日推出以來，數位行銷、網路開店、雲端POS、多元支付等雲端方案最受到中小微型企業青睞並選購。

政府考量疫情期間，為降低企業負擔，「臺灣雲市集」自今年7月26日起將啟動新制，企業選購雲端方案時，政府補助比例將提高為8成，時間只到今年12月31日止，每家企業補助3萬點數位點數（1點=新台幣1元）上限不變，希望能大幅降低企業導入成本，協助有意進行數位轉型的企業快速使用雲端數位工具。

雲端 疫情 新台幣

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