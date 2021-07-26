無薪假大海嘯襲捲 暴增至3,679家、近4.5萬人

我疫情三級警戒明（27）日起降至二級，但無薪假情勢反而高漲。勞動部今日發布最新統計指出，目前實施無薪假暴增至3,679家、44,973人，家數再創下歷史新高，人數續創自去年發生疫情以來新高。一周之內暴增975家，12,993人，其中住宿餐飲業暴增近6,426人。

勞動部統計指出，住宿餐飲業實施無薪假已連3周都新增逾5,000人，目前攀升至破千家、2萬1,240人，占這期無薪假人數近半。一周之內暴增260家、6,426人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，繼上周有一家800多人的大型觀光飯店開始實施無薪假，這期再新增一家大型旅館實施無薪假，人數達500多人。

批發零售業也是重災區，目前有919家、7,328人實施無薪假，亦較上周大增255家、2,014人。

黃維琛表示，防疫禁內用，餐飲業首當其衝，人流減少移動也衝擊觀光景點住宿餐飲，連帶伴手禮商圈、紀念品店、戶外用品、保養品的相關批發零售業、客運業、租車業、成衣製造業、食品製造業等這一連串，跟著受影響。

支援服務業（含旅行社）目前實施無薪假攀升至489家、3,011人，較上周增加707人；運輸及倉儲業實施無薪假攀升至141家、3,331人，亦較上周增加815人，主因是客運業載客量大減，租車業業務減少，陸續實施無薪假。

疫情當前，醫療保健服務業實施無薪假家數增至273家、2,423人，一周之內也增加635人。另外，藝術娛樂休閒服務業一周內也大增521人，目前實施無薪假人數來到1,192人。

就地區別來看，勞動部統計指出，集中在六都，其中又以雙北為重災區。台北市一周內暴增逾6,000人，實施無薪假家數621家、10,670人，首度超越新北市；其次是新北市，目前實施無薪假達7,235人。