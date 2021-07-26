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永續投資成新顯學 台新ESG環保愛地球成長基金開募

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

投資趨勢正在進行大變革，機構投資人不再以單純利潤為導向，逾80%的主流投資者在做出投資決策前，都會納入ESG資訊考量，可以看出「永續投資」已成顯學；台新投信近期推出「台新ESG環保愛地球成長基金」，同時擁有SDG（Sustainable Development Goals，永續發展目標）趨勢及環保主題，今（26）日展開募集。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，基金聚焦電動車、智慧能源、永續農場與循環經濟四大投資主題，投資目標為「投資本基金每100萬美元相較於產業約可減50公噸約當碳排放量」，發揮地球永續的投資影響力。

蘇聖峰說，基金投資顧問為AXA Investment Managers UK Limited，安盛集團(AXA )在責任投資及ESG發展已有20年經驗，2020年獲聯合國責任投資原則(PRI)A+最高評等，AXA管理總資產8,580億美元，其中責任投資總資產5,550億美元，多次獲得ESG投資相關獎項。

蘇聖峰指出，當前環境面臨巨大挑戰，預估全球人口將從2020年77億人，成長至2030年的85億人，2030年需要額外50%能源、40%水和35%糧食，環境解決及節能減碳已成為政府和企業顯學。

他強調，歐美先進國家成為全球領導者，傾全力支持乾淨和氣候友好政策，如美國的重建美好計劃2021年3月約佔總支出47%；歐盟2020年7月的復甦計劃、德國2020年6月的刺激方案及法國2020年9月的刺激方案皆約佔總支出30%，可以看出與環保愛地球相關的產業後市商機龐大。

環保 台新

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