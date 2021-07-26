快訊

射箭／逆轉澳洲 中華隊加賽險勝闖男團8強

沒有台灣！日本疫苗護照今上路 首波適用韓國等7國

雇主強迫移工打疫苗 勞動部：違反刑法強制罪規定

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部今（26）日表示，因疫苗接種非屬強制性，雇主或仲介公司應鼓勵移工接種疫苗，並協助移工預約，惟應尊重移工接種意願，不可強迫一律接種。記者曾學仁／攝影
勞動部今（26）日表示，因疫苗接種非屬強制性，雇主或仲介公司應鼓勵移工接種疫苗，並協助移工預約，惟應尊重移工接種意願，不可強迫一律接種。記者曾學仁／攝影

依據指揮中心接種疫苗規範，移工若符合接種疫苗資格，得至預約平台登錄接種。勞動部今（26）日表示，因疫苗接種非屬強制性，雇主或仲介公司應鼓勵移工接種疫苗，並協助移工預約，惟應尊重移工接種意願，不可強迫一律接種。

針對部分雇主或仲介以切結方式，違背移工意願強迫接種疫苗，或要求移工拋棄任何權利，勞動部表示現行接種疫苗衍生醫療風險，移工與本國人同樣受相關規定保障。

勞動部並強調，雇主如果有違反移工意願，以直接或間接方式強迫移工接種疫苗，已涉有違反刑法第304條強制罪規定，將移由司法機關依法偵辦，並依就業服務法論處。

勞動部進一步說明，移工施打疫苗後如有不良反應，雇主或仲介公司應儘速協助移工就醫。如發生嚴重不良反應或其他受害情事，移工得依據現行接種疫苗預防接種受害救濟機制提出補償申請，因相關疫苗接種及受害救濟補償程序已非常完備，請移工放心接種疫苗。

勞動部表示，指揮中心陸續開放各類別及18歲以上國民可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約登錄，並依簡訊通知預約接種日期，移工比照國民待遇亦得上線登錄取得預約資格，並依預約時間前往指定地點，經醫師詢問過去接種疫苗情形或是否有發燒、過敏等綜合評估程序，且經當事人簽署疫苗接種評估及意願書後，由醫護人員予以接種。基於風險預防，勞動部鼓勵符合資格移工應儘速接種疫苗，勞動部已將預約程序翻譯成四國語言，放置權益網站或透過「Line@移點通」主動推撥，以利移工自行預約接種。移工登錄疫苗預約資訊，詳情可至勞動力發展署官方網站移工疫情專區查詢。

移工 疫苗 勞動部

延伸閱讀

佛奇：美防疫走上錯誤方向 民眾可能須接種第三劑疫苗

台南查獲人蛇漁船！2移工染Delta變種病毒 匡列16人檢驗結果出爐

台南染疫偷渡移工要再採檢1次 黃偉哲：不單純

黑戶寶寶悲歌！懷孕移工遭解雇被迫逃跑 母子生活陷困境

相關新聞

疫後復甦潮 房市、車市拚了

房市、車市的疫後復甦潮要來了？四大代銷業者均認為「下半年房市將走俏」，在解封後、買氣出籠下，八月起房市有望迎來報復性買盤...

拍抖音影片找工作成Z世代新流行 卻可能助長求職歧視？

21歲的西雅圖大學生伊宜（Makena Yee）最近上傳一則60秒的TikTok（抖音）影片，她對著鏡頭自稱自信滿滿、做事有條理、很能適應環境、是個打團隊戰的人，她向求才的企業呼喊：「以上就是你該雇用我的原因！」這是最新求職趨勢，現在流行拍TikTok求職影片。...

外資牽動台股信心 注意本周美股超級財報周、聯準會動態

上周五美股又創歷史新高，道瓊指數首度站上35000點，反映本周美國超級財報周登場，預期將交出亮麗財報，一旦確認解封景氣復甦強勁，對陷入高檔震盪的台股可望注入強心針。下半周聯準會召開利率決策會議，攸關全球資金行情能否繼續衝浪，逼近會前市場傾向觀望，若會後維持寬鬆基調，多頭趨勢不變。

【財經展望周報】聯準會周四利率決策會議／台積電股東會、蘋果特斯拉財報周

中央宣布7月27日降級，為期兩周，並開放部分場所內用。然而，各地因疫情不同採取不同作法，像是雙北一律禁止內用，但可以維持外帶。部分餐飲連鎖業者已耐不住長期的封鎖內用，如王品即宣布除了雙北，宜蘭，全台其餘172家門市開放內用。百貨、旅遊也期待迎接報復性消費的商機。

農戶質疑下鄉溝通只是應付 南科局長澄清

橋科開發案正火如荼推進，園區預定地涵蓋31公頃中崎有機農業專區，南科管理局長蘇振綱日前到地方與農戶溝通，中崎循環農業執行...

中油：明天起汽油降0.2元、柴油漲0.1元

台灣中油公司宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。