雇主強迫移工打疫苗 勞動部：違反刑法強制罪規定

依據指揮中心接種疫苗規範，移工若符合接種疫苗資格，得至預約平台登錄接種。勞動部今（26）日表示，因疫苗接種非屬強制性，雇主或仲介公司應鼓勵移工接種疫苗，並協助移工預約，惟應尊重移工接種意願，不可強迫一律接種。

針對部分雇主或仲介以切結方式，違背移工意願強迫接種疫苗，或要求移工拋棄任何權利，勞動部表示現行接種疫苗衍生醫療風險，移工與本國人同樣受相關規定保障。

勞動部並強調，雇主如果有違反移工意願，以直接或間接方式強迫移工接種疫苗，已涉有違反刑法第304條強制罪規定，將移由司法機關依法偵辦，並依就業服務法論處。

勞動部進一步說明，移工施打疫苗後如有不良反應，雇主或仲介公司應儘速協助移工就醫。如發生嚴重不良反應或其他受害情事，移工得依據現行接種疫苗預防接種受害救濟機制提出補償申請，因相關疫苗接種及受害救濟補償程序已非常完備，請移工放心接種疫苗。

勞動部表示，指揮中心陸續開放各類別及18歲以上國民可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約登錄，並依簡訊通知預約接種日期，移工比照國民待遇亦得上線登錄取得預約資格，並依預約時間前往指定地點，經醫師詢問過去接種疫苗情形或是否有發燒、過敏等綜合評估程序，且經當事人簽署疫苗接種評估及意願書後，由醫護人員予以接種。基於風險預防，勞動部鼓勵符合資格移工應儘速接種疫苗，勞動部已將預約程序翻譯成四國語言，放置權益網站或透過「Line@移點通」主動推撥，以利移工自行預約接種。移工登錄疫苗預約資訊，詳情可至勞動力發展署官方網站移工疫情專區查詢。