農戶質疑下鄉溝通只是應付 南科局長澄清

橋科開發案正火如荼推進，園區預定地涵蓋31公頃中崎有機農業專區，南科管理局長蘇振綱日前到地方與農戶溝通，中崎循環農業執行長楊登旭今指出，其實南科早已把環評補件資料送交環保署，27日環保署就要開第三次審查會議，「既然都已送件，還找我們溝通談什麼？真是開中崎有機農民一個大玩笑」。

對此蘇振綱表示，環評是一個持續性過程，有一定進程，環評作業、與農戶溝通兩者並行不悖，後續有很多溝通機會，持續聽取地方聲音的信念沒有改變，下鄉溝通絕對都是有誠意、有意義，不是虛應故事，請農戶放心。蘇振綱說，農戶們日後將搬遷到燕巢台糖農場，規畫為有機、智慧、科技化農業示範區，是各方共識。

高雄市農業局副局長王正一說，日前南科局長等人與農戶碰面溝通，共識是7月底要辦說明會，農業局已發文給中崎農場農友，7月30日就會辦新農場設計說明會。

王正一指出，燕巢新農場面積38公頃，土質經農委會檢測，更優於中崎農場，新農場農水路工程與農民所需的水井與農業用電等，都會在專案工程中有完善規畫。

王正一強調，科技部與市府攜手，遷移過程一定會保障32名承租農戶權益，民國112年1月舊租約到期前，新基地就會準備好，預計明年底能輔導農戶遷到新基地，做到無縫接軌。因應遷移造成的心血、生產設施損失，王也說，中崎農場的農作物與生產設施，會參考有機農作物是較高生產成本，從優補償。