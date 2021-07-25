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中油：明天起汽油降0.2元、柴油漲0.1元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.1元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.1元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升25.8元。本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，柴油吸收0.5元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌，汽油每公升應調降0.2元，調降後95無鉛汽油每公升29.9元，未達啟動油價平穩措施門檻。柴油因調降後之換算零售價高於前週公告參考零售價格，每公升應調漲0.6元，考量民生與產業，維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，由台灣中油吸收此部分調幅，柴油本週吸收0.5元，實際價格每公升調漲0.1元。

中油說，本週因公式需調整之柴油0.5元由中油吸收，累計110年至6月底止，台灣中油共吸收44.35億元。

中油公司 油價

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