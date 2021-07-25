聽新聞
test
0:00 / 0:00
中油：明天起汽油降0.2元、柴油漲0.1元
台灣中油公司宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升25.8元。本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，柴油吸收0.5元。
中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌，汽油每公升應調降0.2元，調降後95無鉛汽油每公升29.9元，未達啟動油價平穩措施門檻。柴油因調降後之換算零售價高於前週公告參考零售價格，每公升應調漲0.6元，考量民生與產業，維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，由台灣中油吸收此部分調幅，柴油本週吸收0.5元，實際價格每公升調漲0.1元。
中油說，本週因公式需調整之柴油0.5元由中油吸收，累計110年至6月底止，台灣中油共吸收44.35億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言