快訊

東奧網球／第5次出戰奧運！敗給世界第5 盧彥勳選手生涯謝幕

快來對發票！5-6月期統一發票千萬特別獎號：51118051

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣科技產業就業機會多 勞動參與率全台第一失業率低

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府今年上半年與竹北就業中心攜手舉辦3場次徵才活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今年上半年與竹北就業中心攜手舉辦3場次徵才活動。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府表示，根據行政院主計總處近期公布，今年上半年年台灣地區人力資源調查統計結果，新竹縣勞動參與率61.2%，奪下全台第一，同時失業率3.8%低於全台平均，與新竹市、彰化縣及花蓮縣並列全台第二低。

縣府勞工處指出，新竹縣為科技產業重鎮，除有竹科、台元科技園區等，縣府近年來也積極推動招商引資環境，包含AI智慧園區、協助台積電寶山2期擴建等，疫情下人才需求不減反增。

今年上半年與竹北就業中心攜手舉辦3場次徵才活動，每場次求才廠商約有25到55家，職缺數約有1200到2500個，其中不乏科技大廠，如力成科技、矽格、力晶積成電子、啟碁科技等，勞工處也持續努力為民眾媒合就業機會，並積極協助求才廠商宣傳徵才訊息，提供更多資源讓民眾投入勞動市場。

縣長楊文科表示，疫情期間縣府仍積極推動縣「五支箭」，攸關產業發展的AI智慧園區、台知園區、竹科三期等，其中AI智慧園區全數招商成功，目前正在施工，未來也將為新竹縣增加4000個就業機會。

另外，為活化公共建設及解決停車問題，縣府也規畫竹北停八停車場與自強七街立體停車場BOT兩案，竹北停八停車場BOT案為遠東百貨公司，也是竹縣引進的第一座百貨商場，自強七街立體停車場BOT則興建縣內首座影城，目前遠百預定今年年底開幕，將帶來上千個就業機會。

停車場 徵才活動

延伸閱讀

竹縣蔬果箱送營養照護小卡 吃新鮮蔬果也學習知識

竹縣今+0 國小教職員等4193人分4接種站施打疫苗

竹縣議員質疑保留「公關品」 疫苗 縣府：僅做意願調查

竹縣竹北4里29日停水8小時 影響2186戶

相關新聞

中油：明天起汽油降0.2元、柴油漲0.1元

台灣中油公司宣布，自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

非核家園 台電：7月27日前遞核三廠除役計畫

台電啟動核三廠除役前期作業，台電表示，將在7月27日之前提交核三廠除役計畫。主管機關原能會表示，收件後將根據燃料安全、輻...

竹縣科技產業就業機會多 勞動參與率全台第一失業率低

新竹縣政府表示，根據行政院主計總處近期公布，今年上半年年台灣地區人力資源調查統計結果，新竹縣勞動參與率61.2%，奪下全...

疫後復甦 商辦、物流續夯

國內疫情警戒本周二降級，在即將解封的氛圍中，投資人關心景氣變化，以及該如何投資？其實從上周登場的金控超級股東會可見端倪，...

大數字／疫情趨緩 66%員工盼遠距工作

新冠疫情肆虐全球各地，各國企業紛紛實施居家辦公（WFH），而不論疫情何時才能過去，台灣的員工與企業主有大半都已準備好迎接...

台電砸4670億建設大型機組 6年內供電增逾千萬瓩

今年台電正式提出核三除役計畫，為遞補核電缺口，台電同步規劃推進4件大型機組建設計畫，6年內預計新增裝置容量1226萬瓩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。