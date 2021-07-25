竹縣科技產業就業機會多 勞動參與率全台第一失業率低

新竹縣政府表示，根據行政院主計總處近期公布，今年上半年年台灣地區人力資源調查統計結果，新竹縣勞動參與率61.2%，奪下全台第一，同時失業率3.8%低於全台平均，與新竹市、彰化縣及花蓮縣並列全台第二低。

縣府勞工處指出，新竹縣為科技產業重鎮，除有竹科、台元科技園區等，縣府近年來也積極推動招商引資環境，包含AI智慧園區、協助台積電寶山2期擴建等，疫情下人才需求不減反增。

今年上半年與竹北就業中心攜手舉辦3場次徵才活動，每場次求才廠商約有25到55家，職缺數約有1200到2500個，其中不乏科技大廠，如力成科技、矽格、力晶積成電子、啟碁科技等，勞工處也持續努力為民眾媒合就業機會，並積極協助求才廠商宣傳徵才訊息，提供更多資源讓民眾投入勞動市場。

縣長楊文科表示，疫情期間縣府仍積極推動縣「五支箭」，攸關產業發展的AI智慧園區、台知園區、竹科三期等，其中AI智慧園區全數招商成功，目前正在施工，未來也將為新竹縣增加4000個就業機會。

另外，為活化公共建設及解決停車問題，縣府也規畫竹北停八停車場與自強七街立體停車場BOT兩案，竹北停八停車場BOT案為遠東百貨公司，也是竹縣引進的第一座百貨商場，自強七街立體停車場BOT則興建縣內首座影城，目前遠百預定今年年底開幕，將帶來上千個就業機會。