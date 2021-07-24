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離岸風電第三區塊開發 即日起正式啟動

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

經濟部今（24）日表示，本周已發布《離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點》，明確規範業者申請資格、場址規劃之標準與申請案應備的文件，並公開海域範圍敏感區域供開發業者參考，自即日起開始受理業者申請案件，正式啟動離岸風電第三階段區塊開發作業。

經濟部表示，參考過去推動經驗，除了法定限制開發海域外，為提早讓業者了解其他不適宜開發區域，於本要點公告前，已多次透過跨部會溝通，釐清海域敏感範圍，包括如北方三島漁場、南北通行航道等區域，明確提供開發業者規劃場址參考，以利及早避開投入資源於海域敏感範圍，可有效減少開發爭議及後續調整場址衍生的時間及成本，並詳細資料已刊載於7月23日行政院公報。

經濟部表示，為簡化行政程序、協助業者加速前期準備作業，已建立部會聯合審查機制，減少業者在各主管部會間公文往返所需時程，將邀集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的主管機關，於單一會議聯合審查各開發業者申請案，平行確認符合各部會法令後，即予以備查並轉送行政院環境保護署進行環評審查。

經濟部指出，透過上述機制，未來離岸風電第三階段區塊開發申請案，因各部會意見均已於聯審程序充分表達並確認，環評作業即可聚焦環境及生態議題，有效加速審查作業縮短取得許可時程。

經濟部表示，即日起正式啟動第三階段離岸風電區塊開發推動，並汲取過去推動經驗積極改善申設流程，將可有效協助業者加速作業同時節省行政資源，以利如期達成設置目標，後續將堅持既定能源政策全力推動離岸風電，以支持我國綠電需求及在地產業供應鏈發展，並實現我國環境永續的願景。

離岸風電 經濟部 環評

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