離岸風電開發場址出爐 台周邊海域佈滿「紅燈區」

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
離岸風電第三階段區塊開發如火如荼展開，現階段選商機制及國產化項目尚未敲定，但行政院今（23）日悄悄於行政院公報公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，宣布即日起生效。圖／經濟部
離岸風電第三階段區塊開發如火如荼展開，現階段選商機制及國產化項目尚未敲定，但行政院今（23）日悄悄於行政院公報公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，宣布即日起生效。圖／經濟部

離岸風電第三階段區塊開發如火如荼展開，現階段選商機制及國產化項目尚未敲定，但行政院今（23）日悄悄於行政院公報公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」，宣布即日起生效。

經濟部能源局解釋，區塊開發及國產化項目目前仍在討論未定案，公告日期將以7月底為目標。而這次生效是經由各部會長時間討論，劃設給離岸風電廠商做為開發參考依據的區域，也就是所謂的「綠燈區」、「黃燈區」及「紅燈區」。

然而，相關資訊未出現在經濟部或能源局。能源局解釋，法規方面都是先上行政院公報，並在後續張貼到各部會網站，屬於資訊人員的作業流程。

依據作業要點，廠商申請案場址不得與高敏感區域重疊。能源局解釋，目前紅燈區已經相當明確，廠商不得在這些區塊規劃風場，至於是否屬於綠燈區還是黃燈區，因為考量到每個開發商開發條件不同，是否會被劃設為無爭議的綠燈區或是有爭議排除的黃燈區，就留待個案審查。

經濟部表示，廠商申請場址時，得邀集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的事業主管機關就申請案組成審查會。

據作業要點附件，高敏感區域範圍包括，環保署規範的飲用水水源水質保護區、土壤汙染管制區及地下水汙染管制區；漁業署的定置漁業權區、水產動植物繁殖保育區、人工魚礁禁漁區及保護礁區；航港局規劃的兩岸直航航道等。

另外，能源局表示，農委會及交通部有特別建議，要將台灣北東海域的北方三島漁場及台灣中部以北沿岸的南北通行航道特別排除範圍。

離岸風電 經濟部 水產

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