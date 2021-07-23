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第2季工業及製造業生產指數 雙創新高

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部統計處今（23）日公布6月工業生產指數及製造業生產指數，6月工業生產指數及製造業生產指數分別為135.32、137.57，均創歷年單月次高及「連17紅」。經濟部
經濟部統計處今（23）日公布6月工業生產指數及製造業生產指數，6月工業生產指數及製造業生產指數分別為135.32、137.57，均創歷年單月次高及「連17紅」。經濟部

經濟部統計處今（23）日公布6月工業生產指數製造業生產指數，6月工業生產指數及製造業生產指數分別為135.32、137.57，均創歷年單月次高及「連17紅」。統計處7月持續走旺，製造業生產指數年增18.4%至19.5%，有望創「連18紅」。

統計處也公布今年第2季統計。今年第2季工業生產指數及製造業生產指數為129.23、131.08，創下單季歷史新高，連八紅。

工業及製造業生產指數無論6月雙雙創下「連17紅」好成績，今年第2季也均拿下單季新高。統計處分析，主因為全球經濟穩健復甦，終端需求擴增，帶動國內外銷暢旺，加上新興科技應用、遠距商機持續推展，讓各主要中行業年增率都呈現二位數成長。

資訊電子產業為推升製造業生產成長之主要貢獻，6月生產指數為168.61，創下歷史新高，年增逾二成。第2季生產指數為154.83，也創下單季新高。其中，積體電路業因5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求強勁，以及晶面板及其組件業則因宅經濟、遠距商機需求持續，兩者年增均逾二成。

傳統產業方面，因全球景氣加溫，帶動上游塑化原物料需求，化學原材料業第2季生產指數為111.12，打破單季新高紀錄；6月生產指數為109.31，創同月新高。機械設備業則因廠商受景氣好轉，投資設備意願大幅提升， 第2季125.76，創單季新高；6月生產指數為130.84，拿下「史上最強6月」。

經濟部展望未來，近期變種病毒持續蔓延，部分國家面臨反覆解封窘境，加上美中貿易戰仍未解，恐擾亂相關供應鏈及產銷步調。但隨著各國疫苗覆蓋率增加及主要經濟體擴大提振經濟計畫，全球經貿呈現正面發展。另外，下半年為消費性電子新品推出時間點，國內資訊電子產業鏈將進入旺季，預估生產動能會持續升溫。

據統計處調查國內製造業者對於7月生產量指數評估，按產值計算動向指數為51.0，代表業者預估7月生產指數將較6月增加。

工業生產指數 製造業

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