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零售、餐飲6月營收創史上最大跌幅 經部：7月會更慘

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
零售業及餐飲業一片慘澹，分別年減13.3%及39.9%，均創下1999年有資料以來，也是22年來最大減幅；統計處預估，去年7月發放三倍券導致基期衝高，零售及餐飲下月跌幅還會更慘。經濟部
零售業及餐飲業一片慘澹，分別年減13.3%及39.9%，均創下1999年有資料以來，也是22年來最大減幅；統計處預估，去年7月發放三倍券導致基期衝高，零售及餐飲下月跌幅還會更慘。經濟部

經濟部統計處今（23）日公布6月批發、零售及餐飲業營收統計。零售業及餐飲業一片慘澹，分別年減13.3%及39.9%，均創下1999年有資料以來，也是22年來最大減幅；統計處預估，去年7月發放三倍券導致基期衝高，零售及餐飲下月跌幅還會更慘。

統計處預估，7月批發業營收年增7%至10%；零售業年減22%至19%；餐飲業年減46%至43%，零售及餐飲7月恐再刷新有資料以來的最大減幅。

統計處也公布2021上半年統計，批發業上半年營收為58,274億元，創下同期高，年增近二成；零售業為19,156億元，年增5.8%；餐飲業上半年營收為3,615億元，年減小跌1.4%。

零售業6月營收為2,664億元，年減13.3%。統計處表示，6月全月籠罩在疫情三級警戒管制下，消費動能明顯下滑。綜合商品零售業中僅有超級市場守住正成長，百貨公司及便利商店年減64.7%及7.4%，均創歷史以來最大減幅；布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業、藥品醫療用品及化粧品零售等跌幅也達歷史最大。

值得一提，實體門市雖然減少，但卻帶動網路銷售業績持續成長，第2季零售業網路銷售額1,059億元，年增33.7%，為調查以來最大增幅，占整體零售業營業額11.7%。其中，綜合商品零售業及藥品、化粧品零售業均年增超過六成。

而在餐飲業部分，6月營收為383億元，年減39.9%，主因三級警戒禁止內用，其中餐館業及飲料店業等業別，年減約四成，同樣創下有資料以來最大減幅，外燴及團膳承包業減幅則為倒數第二。然而，西式速食業者因與韓國偶像團體BTS推出聯名套餐，營收反而逆勢成長，抵銷部分減幅。

唯一不受疫情衝擊的批發業6月營收為9,873億元，創下歷年同月新高，主因為受惠全球經濟穩健復甦，終端需求擴增。其中， 機械器具批發業因宅經濟及遠距應用需求延續，6月營收為4,286億元，創下歷史新高。

行政院今（23）日宣布7月27日將降級是否有助於緩解零售及餐飲跌幅，統計處副處長黃偉傑表示，降級宣布時間距離月底僅5天，對於7月營收幫助有限。他也表示，消費者是否有信心外出消費、各縣市對於餐飲內用規範不一及去年7月發放三倍券提升零售及餐飲的比較基期，因此對於7月表現仍處於悲觀；8月是否有所改善則還要看疫情趨勢。

餐飲業 零售業 營收

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