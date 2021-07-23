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二級警戒細節多 婚宴逐桌敬酒、美容美體拉門OUT
台灣確定在下周將為「二級警戒」，部分產業雖進一步鬆綁，不過還是有小細節要注意。經濟部今（23）日表示，例如婚宴可以舉辦，但建議不要逐桌敬酒，超商自取式熱食如茶葉蛋、關東煮等還是不能開放，美容美體業則只能用拉簾、不能關拉門，夾娃娃機每次使用後都要消毒。
商業司長蘇文玲表示，開放二級警戒後，各行各業相關的最新指引，主要針對婚宴、超商等內用建議，以及美容美體業、夾娃娃機業者的防疫指引。
由於指揮中心下周二級警戒就要開放室內人數放寬至50人、室外100人，新人也將可以舉辦婚宴，只是根據經濟部指引，台灣婚宴過去有新人逐桌敬酒的文化，在二級警戒期間應要改為在台上一次敬酒為佳。
至於超商雖然開放了內用區，但蘇文玲表示，像茶葉蛋、關東煮及熱狗等自取式熱食風險較高，且是同一支夾子供所有消費者使用，因此仍不開放；但由超商店員操作微波等熱食沒有這類問題。
美容美體業同樣有條件開放，蘇文玲說明，降級後只要是過程中能帶著口罩的項目都可以開放，但不能是完全密閉空間，例如可以接受拉簾式隔間，但拉門就要打開；每組客人結束後，所有器材都要清消，間隔15分鐘才能給下一組客人使用，若服務人員還沒施打疫苗，或施打疫苗未滿14天，則每7天就要快篩一次。
夾娃娃機業者部分也有條件開放，包括要落實實聯制、安全距離，也要控管人流，每台機組在每組客人使用後，都必須消毒，才能給下一組客人使用。
防疫措施一步步鬆綁，外界關心之後是否會有大規模振興措施，經濟部次長陳正祺表示，目前以防疫優先，行政院確實有想法，也已由國發會來提出整體規劃，但具體仍等疫情真正趨緩、時機成熟才會公布。
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