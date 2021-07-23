三級警戒讓內需6月創史上最高減幅 經部：7月更慘

三級警戒超過兩個月，內需產業比去年還蕭條。經濟部統計處表示，6月餐飲業、零售業營業額減幅都創歷年新高，前者年減39.9%，後者年減13.3%，且統計處預估，7月還會持續「創慘」；反觀零售業的網路銷售額，由於三級警戒期間民眾都在家網購，第二季銷售額創有統計以來新高。

經濟部統計，6月餐飲業營業額383億元，年減39.9%，是有統計資料以來的最大減幅，其中餐館業年減40.4%、飲料店業年減38.8%，都是史上最慘。上半年營業額總計為3615億元，年減1.4%。統計處副處長黃偉傑表示，有91％餐飲業廠商表示，6月份業績大崩盤，主要因疫情影響、禁止內用；雖然許多業者都加入外送服務，但看似對營業額幫助有限，黃偉傑說，目前狀況已經是「幸好有外送平台」，否則減幅會更大。

零售業方面，6月營業額為2664億元，年減13.3%，也創有統計資料以來最大減幅，包括布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業、百貨公司、便利商店等減幅都創紀錄，分別年減53.9%、28.6%、64.7%及7.4%。不過部分行業則因疫情而逆勢成長，例如居家辦公及遠距教學帶動筆電、平板、視訊等設備銷量成長，減少外出催生宅經濟及民生物資需求強勁，電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業、超級市場及量販店分別年增33.7%、15.6%、33.2%及7.6%。網路銷售額第2季零售業網路銷售額1059億元，年增33.7%，是開辦本項調查以來最大增幅，占整體零售業營業額11.7%。總計上半年營業額為1兆9,156億元，為歷年同期新高，年增5.8%。

指揮中心已經宣布7月27日就要降至二級警戒，但整個7月仍幾乎都處於疫情緊張狀態，黃偉傑指出，統計處預估7月餐飲業營業額將年減46到43%，零售業營業額將年減22到19%，恐怕還會續創史上最大減幅。

批發業部分，6月批發業營業額為9873億元，年增18.2%，主要受惠全球經濟穩健復甦，終端需求擴增，加以疫情加速數位轉型及帶動遠距商機等。上半年營業額總計5兆8274億元，為歷年同期新高，年增18.4%。