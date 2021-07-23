不能整新郎官！經濟部：降級後婚宴別逐桌敬酒
中央政府宣布下周降級為二級警戒，經濟部今（23）日召開記者會，表示在防疫下也要兼顧經濟發展，因此公布相關指引，緩坡開放。其中，經濟部針對婚宴隔間定出人數控管，也建議新人可以在台上一次敬酒，不要逐桌敬酒。
商業司長蘇文玲表示，上次針對百貨餐飲業有提出指引，這次主要針對婚宴。婚宴在餐飲方面比照餐飲指引，但進一步規範每個隔間要控制人數在室內50人以下，室外100人以下 。
蘇文玲也說為了防疫，大家婚宴習慣敬酒也要改變，新人、證婚人、主婚人可以在台上一次敬酒，但不要逐桌敬酒，在這樣前提下，其他比照餐飲規範做調整。
媒體提問，超商開放內用，但為何部分熟食不開放使用？蘇文玲解釋，因為像是茶葉蛋、關東煮及熱狗等自取式食物露在外風險較高，且夾子都是大家使用，因此認為可能會有感染。而市場、攤商及夜市則比照餐飲業內用，但仍鼓勵外帶。
至於其他產業鬆綁，蘇文玲說，降級之後美容美體業可以採預約制控制人數，過程中都須戴口罩，至於必須拿下口罩的項目則不開放。另外，美容美體業盼不要太密閉，「包廂拉簾是可以，拉門請開。」而每組客人結束後，所有器材、美容都要消毒，並要間隔15分鐘才可使用。最後，服務人員必須施打疫苗，若未打、未滿14天者，每週要快篩。
此外，針對夾娃娃機業者同意有條件開放，並要求定時消毒，每組機台每組客人使用後消毒才可繼續給下一位，並落實實聯制、安全距離及控管人流等。
至於防疫鬆綁之後是否將會同步公布振興措施，經濟部次長陳正祺說，目前還是防疫優先，但國發會及行政院都有提出規劃，等到時機成熟就會公布。
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