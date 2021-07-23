怨中央疫苗打太慢 柯文哲：快到期的一大堆

台北市政府今（23）日下午召開防疫因應記者會，台北市長柯文哲表示，前陣子北市府常被媒體攻擊疫苗打太慢，但現在中央推出疫苗預約系統後，施打速度反而變比較慢，他發現每天疫苗都剩一堆，快要到期的疫苗還有一大堆，單單台北市庫存，就還有20萬劑。

柯文哲表示，台北市現在是全台灣覆蓋率最高的地區，打過一劑疫苗者占30%，現在雖然有行政院政委唐鳳所建置的網路預約系統，但為彌補數位落差，台北市保留里幹事、區公所協助電話預約的服務。

柯文哲說，針對疫苗，他已經不想再多說什麼，中央日前宣布要加購3,600萬劑莫德納疫苗，但重點不是買，重點是要「買到」，疫苗進到台灣，打到身體才有用。

柯文哲也抱怨，前陣子被很多媒體攻擊，說台北市疫苗打太慢，結果他被罵到全國打最多。

柯文哲指出，現在因為唐鳳的疫苗預約系統上線，由中央安排疫苗施打，全部由系統控制，不干地方政府的事，結果他發現，每天疫苗都剩一堆。

柯文哲表示，原本如果疫苗發到地方，由地方去施打，一定最快，現在要從中央造冊、聯絡醫院施打，速度一定比較慢。

柯文哲表示，現在快要到期的疫苗就一大堆，他算過，單單台北市的庫存，就有20萬劑，現在中央自己管，施打速度反而變比較慢。