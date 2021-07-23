疫情下現商機 台國體育用品上半年出口額年增破百

受到新冠肺炎影響，各國民眾因應防疫考量，從事非戶外、低接觸及低風險的居家健身模式，帶動體育用品需求持續增加。台灣國體育用品也趁機撈到商機，今年上半年出口金額較上年同期年增106.2%。

經濟部表示，近年來台灣體育用品出口表現出色，體育用品出口金額自2018年17億美元，逐年上升至2020年的22.1億美元，年增率也從2018年的5%至2020年增至17%。今年上半年出口金額更達到17.1億美元，較上年同期成長率達106.2%。

據經濟部統計處資料顯示，2020年度在體育用品中，室內健身器材占比60.0%，而依據今年上半年統計，飛輪、跑步機均是需求大增的品項。台灣廠商運用硬體運動器材，結合連網科技、動態影像感應及記錄功能，讓民眾居家健身的同時也可以參與線上課程，增進健身效率。

據台灣海關統計，台灣體育用品出口主要國家為美國，從2018年對美出口占比45.5%攀升至2020年占比近六成，出口金額均呈兩位數成長；今年上半年對美出口占比更達66.3%，金額大幅成長159.3%。

而台灣商品在美國占比也具規模，據美國海關統計，自2019年以來美國自台灣進口體育用品增幅都超過20%，預期歐美地區逐步解封，未來民眾除居家外，將走到戶外或進入健身房等方式從事運動以強化抵抗力，因而帶動相關商品需求大增，使台灣體育用品出口可望維持好成績。