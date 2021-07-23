快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

北市7月27日後仍禁內用！柯文哲：跟侯友宜講好 群聚吃飯擺最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下現商機 台國體育用品上半年出口額年增破百

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部表示，近年來台灣體育用品出口表現出色，體育用品出口金額自2018年17億美元，逐年上升至2020年的22.1億美元，年增率也從2018年的5%至2020年增至17%。今年上半年出口金額更達到17.1億美元，較上年同期成長率達106.2%。圖／經濟部
經濟部表示，近年來台灣體育用品出口表現出色，體育用品出口金額自2018年17億美元，逐年上升至2020年的22.1億美元，年增率也從2018年的5%至2020年增至17%。今年上半年出口金額更達到17.1億美元，較上年同期成長率達106.2%。圖／經濟部

受到新冠肺炎影響，各國民眾因應防疫考量，從事非戶外、低接觸及低風險的居家健身模式，帶動體育用品需求持續增加。台灣國體育用品也趁機撈到商機，今年上半年出口金額較上年同期年增106.2%。

經濟部表示，近年來台灣體育用品出口表現出色，體育用品出口金額自2018年17億美元，逐年上升至2020年的22.1億美元，年增率也從2018年的5%至2020年增至17%。今年上半年出口金額更達到17.1億美元，較上年同期成長率達106.2%。

據經濟部統計處資料顯示，2020年度在體育用品中，室內健身器材占比60.0%，而依據今年上半年統計，飛輪、跑步機均是需求大增的品項。台灣廠商運用硬體運動器材，結合連網科技、動態影像感應及記錄功能，讓民眾居家健身的同時也可以參與線上課程，增進健身效率。

據台灣海關統計，台灣體育用品出口主要國家為美國，從2018年對美出口占比45.5%攀升至2020年占比近六成，出口金額均呈兩位數成長；今年上半年對美出口占比更達66.3%，金額大幅成長159.3%。

而台灣商品在美國占比也具規模，據美國海關統計，自2019年以來美國自台灣進口體育用品增幅都超過20%，預期歐美地區逐步解封，未來民眾除居家外，將走到戶外或進入健身房等方式從事運動以強化抵抗力，因而帶動相關商品需求大增，使台灣體育用品出口可望維持好成績。

體育 健身

延伸閱讀

7成台中市民還沒打疫苗 盧秀燕：我必須穩健式解封

鬆綁政策民眾怎麼看？從討論聲量看微解封的網路輿情

補教總會盼解封復課 指揮中心：下午說明

經濟部技術處長：台灣正建構細胞基因治療供應鏈

相關新聞

疫情下6月餐飲營收跌破500億 年減39.9%歷年最慘

經濟部今天公布6月批發、零售及餐飲業營業統計，受疫情衝擊，餐飲業營業額跌破500億元大關，僅達新台幣383億元，年減39...

疫情下現商機 台國體育用品上半年出口額年增破百

受到新冠肺炎影響，各國民眾因應防疫考量，從事非戶外、低接觸及低風險的居家健身模式，帶動體育用品需求持續增加。台灣國體育用...

紅色資本入侵揭祕！一家資本額7億元物流公司 為何牽動台灣高科技業命脈

一家資本額７億元的物流公司，為何能牽動台灣高科技業命脈？一家原本為泛公股的企業為何會逐步變身為泛中資色彩的公司？最新一期《財訊》雙週刊以獨家報導紅色資本長驅直入科學園區核心的離奇過程。

兩樣情！批發業6月營收創同期新高、零售業終結連11紅

台灣進入三級警戒超過二個月，經濟部統計處今（23）日公布6月批發、零售及餐飲業營收統計。6月批發業營收為9,873億元，...

第2季工業及製造業生產指數 雙創歷史新高

經濟部統計處今（23）日公布6月工業生產指數及製造業生產指數，6月工業生產指數及製造業生產指數分別為135.32、137...

7/27起調降為二級警戒 台經院：3大關鍵救內需

行政院長蘇貞昌今天召開政院擴大防疫會議，拍板27日起調降為二級警戒，台經院院長張建一樂觀表示「機會來了」，認為靠著民眾消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。