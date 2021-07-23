薪資減損全時勞工可申請萬元生活補助 第2輪今起跑

勞動部今（23）日表示，全時受僱勞工生活補貼計畫今起開放第二階段「6月份」薪資減少達20%以上的勞工申請，符合計畫資格者發放新台幣1萬元生活補貼，申請期限至8月31日止。

勞動部表示，勞工因「6月份」薪資受影響欲申請本項生活補帖，必須符合2021年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資24,000元(含)以上至34,800元(含)以下，6月份全月薪資較4月份受僱於同一雇主的薪資減少達20%以上，且6月30日仍在職之條件。請符合資格的民眾，備妥4月份及6月份的薪資單(明細)或銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳戶號碼，至本計畫網站（https://mol-10000.wda.gov.tw）提出申請。

至於「5月份」薪資受影響者，仍可提出申請，但兩個月份都符合資格者，只會發給一份補貼；勞工也不能重複申領其他部會或勞動部所發給性質相類似之補貼。

勞動部再次提醒，勞工朋友於上傳薪資證明時，資料務必清晰完整，載明勞工身分（姓名或身分證字號）、事業單位（公司）名稱，及薪資月份、給付金額等項目以加速審核作業。