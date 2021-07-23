新光鋼Q3業績淡季不淡 估下半年榮景再現

新光鋼（2031）今(2021)年第2季各月營收表現都在13億元左右，7月至預計將延續第2季營收旺走勢，第3季是傳統淡季，盱衡未來應是淡季不淡；很多鋼鐵使用同業在第2季沒有下單者已逐漸購買鋼材，預作第4季傳統旺季準備，下半年鋼市預計將是持續活潑的爬升段。

新光鋼去年營業目標銷售43.6萬公噸鋼材，年度結算合計銷售42.5萬噸，達成率97.5%；今年初，其年度營業目標45.6萬公噸106億元，截至6月底已達25萬公噸、71億元。

新光鋼表示，國際原物料及鋼鐵隨著美國政府推出6兆美元預算案，其中，1.7兆美元聚焦在基礎建設；中國大陸也積極投入人民幣10.6兆元新基建計劃。兩大經濟體同步加強推動基建方案，強力支撐國際鋼鐵需求，鋼價上行趨勢已形成，今年下半年度銷售鋼材及營收目標是可預期榮景再現。

新光鋼旗下新澄物流32,000坪新廠已完工啟用，增建的新慶物流、高雄二廠也都將在第3季末完工加入營運行列；風力發電的水下基礎鋼管樁製造、耐腐蝕的鋁鎂鋅鎳材料板材已廣泛成為太陽能光電廠周邊設施建材，鋼構構件訂單能見度至至來年，種種跡象顯示，鋼鐵產業未來的長鴻走勢，真是欲罷不能。

新光鋼去(2020)年營運成績亮麗，全年營收98.5億元，較2019年84.8億元增加13.7億元，成長16.2%；2019年營業淨利4.7億元，較前一年營業淨損0.98億元增加5.68億元，成長5.8倍，每股稅後純益2.69元，較2019年的0.39元增加2.29元，成長5.9倍。