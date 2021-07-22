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鼓勵轉業！勞部：失業者投入三缺工產業可領12.8萬

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（22）日祭出「缺工就業獎勵」，鼓勵失業民眾轉換跑道到包括特定製造業、照顧服務業或營造業等缺工產業，勞工最高可領到12.8萬元獎勵金。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
勞動部今（22）日祭出「缺工就業獎勵」，鼓勵失業民眾轉換跑道到包括特定製造業、照顧服務業或營造業等缺工產業，勞工最高可領到12.8萬元獎勵金。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

疫情衝擊推升失業率，內需產業失業情勢嚴重。勞動部今（22）日祭出「缺工就業獎勵」，鼓勵失業民眾轉換跑道到包括特定製造業、照顧服務業或營造業等缺工產業，勞工最高可領到12.8萬元獎勵金。

勞動部官員表示，特定製造業是指特殊製程及時程，包括半導體及封測都有特殊製程和時程（如夜班）的需求，而製造業目前景氣熱絡，營建也相當缺工，失業民眾若有意願投入上述缺工產業，前六個月每月可獲得5000元獎勵金，第七至12個月則可獲得6,000元獎勵金，第13個月至18個月則可獲得7,000元獎勵金，最長可領18個月；此外，尚可獲得2萬元「安穩僱用計畫」之獎助。

為搶救失業率，勞動部同步推出「安穩僱用計畫」，只要雇主在9月30日前僱用公立就業服務機構所推介的勞工，勞雇可都獲獎勵。以按月計酬全時工作來講，雇主僱滿四個月、勞工就業滿四個月，可各自獲得3萬元、及2萬元的獎助。若是部分工時，勞工就業滿四個月後，雇主可獲得1.5萬元、勞工可獲得1萬元獎助。

失業率 勞動部

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