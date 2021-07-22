六月失業率升至4.8%！金融海嘯以來最慘 近百萬人低工時

新冠肺炎疫情衝擊就業市場已達海嘯等級!主計總處今天公布六月失業率，失業率再往上攀升到4.80%，創10年半(民國99年11月)以來最高。 失業人數達到57萬人，較上月暴增8.1萬人，尤其是工時未滿35小時勞工人數較上月再增19.2萬人，達到98.4萬人，等於有接近100萬勞工都處於未充分就業狀態，苦撐待變。

七月失業率會不會更慘?主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，往年六、七、八月因為畢業季，都會持續往上，今年七月調查標準周是11-17日，但13日已微解封，因此要觀察商業活動恢復後勞工就業狀況，但又有畢業季、暑期工讀生投入職場，兩者綜合效果結果，目前還無法預測。

本土疫情自五月中升溫後，五月失業率已攀升為4.11%，今天公布的六月失業率持續上升，來到4.80%，創99年11月以來最高。

六月就業人數1130.9，較五月就業人數1139.8萬人，再減9.7萬人，減少幅度較上月收歛(上月就業人口減少12.6人)。減少的就業人口集中在服務業，就有9.4萬人，製造業就業人數只小減1千人。服務業中，又以住宿餐飲業是重災區， 就業人數大減3.6萬人、其他服務業(如美容美鬆、按摩等)減少2萬人、批發零售業也減少1.3萬人。

六月失業人數為57萬人，較上月大增8.1萬人，增加16.55%，較上月增加的5.4萬人高出許多。

陳惠欣表示，增加的8.1萬人失業人數，其中7.2萬人是因工作場所業務緊縮或歇業而失業，也就是在調查標準周是屬於有工作而未做，亦即等待恢復工作者；另外有9千人是初次尋職者。

陳惠欣指出，六月失業率4.80%是金融海嘯以來最高水準，兩者不同在於，當時失業率主要是來自國外經濟因素造成，因此衝到6%以上，這次則是內需服務型受創，相對穩定。今年失業也與去年不同，去年有生產斷鏈問題，屬於全面性，但今年受影響的是服務型內需產業。

至於上月暴增的每周工時低於35小時的就業者，五月人數為79.2萬人，較四月暴增60.3萬人，六月再增加19.2萬人，人數衝上98.4萬人，再創108年1月開始調查這項數據以來最高。

陳惠欣指出，周工時低於35小時的就業者，與上月相同，都是包含業務緊縮或找不到全職工作，以及季節性因素造成，例如原本正常工時每天八小時，因為商店營業時間調整到每天六小時，就會進入周工時小於35小時，比較是受疫情影響營業時間。

她表示，周工時低於35小時者，大部分是暫時現象，可能在微解封之後，若商業活動恢復如常，可望獲得緩解。例如微解封之後，有些自營作業者或攤商恢復營業，工時就會慢慢增加。