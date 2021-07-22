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金融海嘯以來最高！6月失業率再攀高至4.8%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
主計總處今（22）日發布6月失業率為4.8%，較上月上升0.69個百分點，創下金融海嘯以來最高。圖／聯合報系資料照片
主計總處今（22）日發布6月失業率為4.8%，較上月上升0.69個百分點，創下金融海嘯以來最高。圖／聯合報系資料照片

主計總處今（22）日發布6月失業率為4.8%，較上月上升0.69個百分點，創下金融海嘯以來最高，主要是受到疫情衝擊，致業務緊縮或歇縮而失業人數增加。

主計總處發布6月失業率為4.8%，經季節調整後失業率為4.76%，雙雙創下2011年同期以來最高；若單月來看，則是雙雙創下2010年11月以來最高。

主計總處指出，6月失業人數57萬人，較上月增加8.1萬人，也創下有調查以來最大增幅。

主計總處指出，6月就業人數為1,130.1萬人，續較上月減少9.7萬人；就業者週工時受疫情影響而減少，其中因經濟因素，包括業務不振、無法找到工時大於35 小時之工作及季節關係，致工時未達35小時者為98.4萬人，直逼百萬人大關，較上月增加19.2萬人，再再都反映疫情對勞動市場衝擊。

失業率 疫情

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