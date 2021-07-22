大摩預估台灣第2季GDP成長9% 全年增6.6%
主計處公布第2季GDP前夕，摩根士丹利率先預測，受到去年低基期及台灣出口持續成長帶動，台灣上一季GDP增速將達到9%，較第1季的8.9%再提高，且在國內資本支出及全球需求推升，今、明年台灣GDP成長率都將繳出高於全球平均增速的6.6%、3%，在疫情爆發下展現強韌性。
摩根士丹利經濟展望指出，由於台灣去年第2季的基數較低，今年第2季GDP增速上看9%，進一步來看，民間消費雖然受到5月中以來的疫情衝擊，對經濟帶來負面影響，但單月貿易額及資本貨物進口資料顯示，台灣的出口和固定資本支出總額仍穩定增長，不僅為GDP提升的有利因素，且足以緩衝內需的衝擊。
看向下半年，摩根士丹利認為，台灣疫情有逐步控制的跡象，疫苗接種率也不斷提高，有利經濟持續升溫。2021、2022年均預估台灣GDP增速高於全球平均，分別達到6.6%和3%，此情況和韓國相似，主要由強勁的全球需求及國內資本支出推升經濟成長；疫情爆發對民間消費復甦影響有限，無礙趨勢成長。
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