快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

曾文生接中油董座？ 經部：一無所悉 無需多加揣測

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部次長曾文生。 聯合報系資料照片／記者劉靜君攝影
經濟部次長曾文生。 聯合報系資料照片／記者劉靜君攝影

中油前董事長歐嘉瑞今年初主動請辭退休，由總經理李順欽暫代。外界多次傳將由經濟部次長曾文生接任擔任第三天然氣接收站公投「救火隊長」。今日再傳出因中油股東會將改選，屆時可讓曾文生順勢接任。經濟部今回應，李順欽歷練豐富、業務嫻熟，對於人事調整一無所悉，「請各界無需多加揣測。」

曾文生過去擔任民主進步黨青年發展部主任，並於陳菊時期擔任市長辦公室主任及高雄市政府經濟發展局局長。陳菊2018年北上擔任總統府秘書長時，也隨著擔任經濟部政務次長至今，因此普遍被認為屬於「菊系人馬」。

針對外界揣測，經濟部回應，目前台灣中油董事長由基層做起的李順欽總經理代理，李代理董事長歷練豐富、業務嫻熟，對於媒體報導的人事調整，經濟部一無所悉，目前也並沒有報導所稱的人事安排，請各界無需多加揣測。

經濟部 曾文生 中油

延伸閱讀

就職周年 陳菊：讓人生價值發揮極致 為監院獲更多尊嚴

上任將滿一週年 陳菊：替人權會爭取發展空間

中油員工跳上岸重心不穩慘摔 隔天被發現成浮屍

與經部研議風機排列 海龍離岸風電環評案終過關

相關新聞

抑制洗工！勞動部修準則 一定期限內禁移工跨業轉換

疫情導致缺工，讓外籍家庭看護工跨轉廠工的「洗工」現象暴增，勞動部近日預告修正「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第...

疫情期間房價仍不斷攀升 時力籲財政部速提囤房稅修法

疫情期間房價仍不斷攀升，時代力量立委邱顯智、王婉諭今與時力新北黨部副執行長陳姳臻、彭盛韶舉行記者會指出，財政部應盡快提出...

住宅用電千度很難？ 冷氣這樣吹就達標

行政院長蘇貞昌今（22）日於院會中拍板，決定繼續暫緩實施住宅7月夏月電價，只有在單月用電1,000度以上的用戶，適用夏月...

大摩預估台灣第2季GDP成長9% 全年增6.6%

主計處公布第2季GDP前夕，摩根士丹利率先預測，受到去年低基期及台灣出口持續成長帶動，台灣上一季GDP增速將達到9%，較...

曾文生接中油董座？ 經部：一無所悉 無需多加揣測

中油前董事長歐嘉瑞今年初主動請辭退休，由總經理李順欽暫代。外界多次傳將由經濟部次長曾文生接任擔任第三天然氣接收站公投「救...

颱風災害損失 企業請保存完整受災證明

為預防烟花颱風造成災害損失，經濟部中小企業處提醒企業儘快做好事前防災工作，如有受到災害損失，於整建營運場所時，儘量拍照存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。