曾文生接中油董座？ 經部：一無所悉 無需多加揣測

中油前董事長歐嘉瑞今年初主動請辭退休，由總經理李順欽暫代。外界多次傳將由經濟部次長曾文生接任擔任第三天然氣接收站公投「救火隊長」。今日再傳出因中油股東會將改選，屆時可讓曾文生順勢接任。經濟部今回應，李順欽歷練豐富、業務嫻熟，對於人事調整一無所悉，「請各界無需多加揣測。」

曾文生過去擔任民主進步黨青年發展部主任，並於陳菊時期擔任市長辦公室主任及高雄市政府經濟發展局局長。陳菊2018年北上擔任總統府秘書長時，也隨著擔任經濟部政務次長至今，因此普遍被認為屬於「菊系人馬」。

針對外界揣測，經濟部回應，目前台灣中油董事長由基層做起的李順欽總經理代理，李代理董事長歷練豐富、業務嫻熟，對於媒體報導的人事調整，經濟部一無所悉，目前也並沒有報導所稱的人事安排，請各界無需多加揣測。