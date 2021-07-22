看好綠電前景 資誠：2050全球綠電市占上看90%

資誠聯合會計師事務所近日舉辦「綠色金融、永續經營及企業購電合約」第二季線上研討會，資誠預估，在2050年，再生能源在全球能源市場占比將高達90%，台灣企業對綠電的需求也已迫在眉睫。

資誠再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺指出，根據資誠近期所發布的《創造明日的能源系統》報告，全球再生能源的市場將持續成長，預估於2050年前達到全球能源市場占比90%，加上氫能產業規模擴大，將讓能源市場更為潔淨、複雜程度也遠勝以往，在全球逐步由化石燃料轉向再生能源的趨勢下，若要達成全球碳排放目標，政府和企業須以全新的方式攜手合作。

行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫指出，台灣「氣候變遷」法案修法方向將從過去管制思維轉型，參考我國鄰近國家日本、韓國陸續推行綠色成長法案及致力於低碳經濟目標，減碳不再為經濟發展之障礙，而應投注更多正面心力，結合社會各界努力及全民的參與，以深化減碳目標的落實。

台灣綠電應用協會理事黃衍祥指出，目前台灣綠電交易採電證合一方式，提高了售電業者參與門檻，且企業購電合約及躉售制度亦限制了綠電的普及化與供需彈性，加上綠色金融支持度仍然不足，缺乏更完善的融資方案，皆是目前台灣綠電交易市場所面臨的主要障礙與挑戰。

黃衍祥表示，未來若能透過調整相關法規、制訂完善配套措施以提升綠色融資，並以朝向電證分離制度為目標，提升綠電憑證交易彈性等方式，將使台灣綠電交易市場更加活絡及自由化。

資誠表示，本系列研討會是與歐洲在台商務協會合作，歐洲商會於2011年成立「低碳倡議行動」(LCI)，介紹最佳的歐洲低碳方案，並積極促進台歐與全球在永續專案上的實質合作，同時協助台灣政府達成降低碳排放量之目標，目前參與之會員企業已由成立之初14家增加為76家，LCI與台灣政府、學術界以及產業間建立良好之互動與交流，往後將會持續透過舉行研討會、專題演講等宣揚低碳理念，並踴躍歡迎新成員加入。