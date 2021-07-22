颱風災害損失 企業請保存完整受災證明

為預防烟花颱風造成災害損失，經濟部中小企業處提醒企業儘快做好事前防災工作，如有受到災害損失，於整建營運場所時，儘量拍照存證並蒐集完整之受災證明，以利申請相關租稅減免，詳情請至財政部賦稅署網站（www.dot.gov.tw）查詢相關租稅減免注意事項。

中小企業處「馬上辦服務中心」提供受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務。企業因受災而致財務週轉困難者，中小企業處亦可協助中小企業申請銀行債權債務協商，如有需求請洽詢「馬上辦服務中心」。

受災中小企業如有修繕重建復工營業貸款需求，可運用中小企業處訂定之「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」方案，並檢附受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明或經銀行調查屬實等文件，於受災害次日起4個月內向各往來銀行提出申請。擔保品不足者，可依中小企業信保基金保證相關規定，送請信保基金提供最高九成的信用保證，並免計收保證手續費。

受災中小企業可運用之各項協處措施，已公布於經濟部中小企業處網站(www.moeasmea.gov.tw)之業務消息專區，相關資訊可向「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢。