住宅用電千度很難？ 冷氣這樣吹就達標

行政院長蘇貞昌今（22）日於院會中拍板，決定繼續暫緩實施住宅7月夏月電價，只有在單月用電1,000度以上的用戶，適用夏月電價。台電預估，該用戶約占整體用電的6.5%，其7月用電量約12億度，卻占所有住宅用電二成。

而民眾普遍住家用電量很少到單月達1,000度以上，容易聯想到屬於特殊情況，如豪宅等大坪數住宅才可能達到1千度以上。

但台電解釋，大約就是一天超過33度，取決於民眾住家空間、冷氣台數與冷氣使用習慣。若以一般家庭1噸一天開8小時約3.92度計算，假若一個家庭有三台1噸冷氣，且24小時同時運轉，單日住宅用電量就超過35度，也就超過單月1,000度以上。

因此，台電表示，雖然單月超過1,000度住宅用電戶僅占總體的6.5%，影響層面較小，但因為認為不收夏月電價就毫無控制，還是可能會傷荷包，提醒民眾仍須節約用電。

根據行政院公布方案，7月住宅用電將以全月用電度數1,000度來劃分，1,000度以下的部分改採非夏月電價，超過1,000度的部分則維持按夏月電價計費。預計將有約1,000萬用戶受惠，總計減收19億元電費。

台電進一步指出，7月用電量超過1,000度的部分，仍適用夏月電價，但本著照顧弱勢精神，針對庇護工場、立案社福機構、護理之家及使用維生輔具之身障家庭，約1.3萬戶，其全部用電均按非夏月電價收費。

此外，台電也強調，此次7月延續非夏月電價，還需要修改電價計費程式，且時序已進入7月下旬，許多電費帳單已經寄出，若用戶7月電費仍依夏月電價費率計收，台電將自動重新計算，差額併於次期電費退還，民眾權益不會受損，請民眾放心。

台電舉例，假設有一住宅用戶，7月全月用電量為1,200度，如仍採取夏月電價制度，其應繳電費約5,200元。如其用電量1,000度以下部分改採取非夏月電價，逾1,000度部分才採取夏月電價計費，預計電費將降為約4,600元，減少約600元。