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別慌！疫情失業受僱勞工 最高可領九個月失業給付

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
最新的就業人數、薪資以及失業率3大經濟數據，呈現疫情對內需有嚴重的影響。 中央社
最新的就業人數、薪資以及失業率3大經濟數據，呈現疫情對內需有嚴重的影響。 中央社

因應疫情警戒對企業及勞工的影響，勞動部除針對受僱勞工陸續推出相關生活及薪資補助措施，協助在職勞工穩定就業外，針對失業勞工，就業保險也提供失業給付，以保障勞工求職一定期間的基本生活。

勞動部表示，疫情警戒管制對產業營運造成一定影響，勞動部提供多項穩定就業協助措施，協助受影響的企業與勞工度過難關。針對勞工因遭遇事業單位歇業、解散、虧損或業務緊縮等原因而被資遣時，只要在離職前3年內，參加就業保險年資合計已滿1年以上，勞工可申請最長六個月的失業給付，年滿45歲或領有身心障礙證明者，最長發給九個月。給付標準係按勞工離職退保前六個月平均月投保薪資的60%發給，如有扶養無工作收入之配偶、未成年子女或身心障礙者子女，每一人可加給10%，最高加給20%。

勞動部提醒，勞工如符合失業給付請領條件，可依規定檢附離職證明等文件，向就近的公立就業服務機構提出申請。另勞工如因公司無預警關廠、歇業、雇主行蹤不明或與雇主對於離職原因產生歧見，致無法取得離職證明文件時，可向地方勞工局（處)）請求協處，以維護自身權益。

失業給付

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