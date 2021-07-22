出口暢旺人力需求也報喜 傳產職缺年增五成

國內疫情三級警戒持續，重創內需表現，但根據台灣綜合研究院指出，受惠於主要國家疫情開始受控，全球經濟迎來疫後反彈復甦，促使台灣的生產出口持續維持熱絡，不但上半年出口創新高，隨著下半年的傳統旺季到來，以出口為導向的製造業可望持續外銷熱度。對此，1111人力銀行發言人黃若薇表示，傳統產業業績看好，也帶動產業人力需求。

經濟部統計處20日公布6月外銷訂單金額為537.3億美元，創同期新高，年增31.1%，連16紅。值得一提的是，第2季及上半年外銷訂單金額，雙雙創下同期新高，讓這次外銷訂單報「三喜」。

黃若薇進一步指出，再從經濟部公布的5月份工業生產指數來觀察，傳統產業的各類別，和去年同期相比，年增率都超過二成，包括機械設備生產指數年增32.42%、基本金屬業年增24.22%、汽車及其零件業年增49.81%，反應在徵才面，在1111人力銀行網站中包括：「CNC人員」、「機電人員」、「生管人員」、「電鍍人員」、「機械工程師」等相關職缺，也出現大幅增加的趨勢，以今年7月中旬的職缺數和去年同期相較，成長50%，看出全球景氣復甦的需求，為傳統產業帶來驚人的成長力道。

從職務類型來分析，最基礎的職務像是CNC車床人員、CNC銑床人員、生產線作業員、進一步包括維修人員、機械工程師、設備工程師、電鍍人員等等，所有緊扣生產環節的職務都出現人力缺口。

黃若薇表示，傳統的機械加工業多半被視為黑手產業，讓年輕人望之卻步，但隨著現代化機器設備的引進與使用，與智慧機械的轉型，工廠環境已較過去乾淨、通風、明亮許多，而且具備空調設施，機械與機械間之的距離也兼顧安全性與舒適性，但也因為產業特性較為重視技術傳承，會以專業技能為主要考量，學歷只是參考，擁有技術士的證照，不但可以增加就業的機會，薪資也會跟著提高。

從薪資的分布來看，初入行的車床人員薪資在2.9萬元左右，但具備程式設計能力的CNC程式設計師，入行起薪就會提高到3.6萬，隨著年資增長技術提升，薪資也會持續成長。

黃若薇分析，工具機跟設備的操作，雖然是入門基礎，事實上機械的作業只是整個產業的一環，前端的研發、製圖、材料科學，都是有志於機械工作的從業人員可以發展的方向，隨著精密機械產業的加值，具備基礎能力的人員未來還能與半導體、航太科技等產業扣合，生產多元、高附加價值的機械產品。