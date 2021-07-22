快訊

首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

盼降級！ 調查：三級警戒影響企業營運平均5~6個月

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

全台疫情警戒7月27日擬降回二級，但根據yes123求職網今（22）日發布的「三級警戒勞資疫外衝擊調查」發現，認為今年疫情衝擊比去年大，勞方比資方更有感，至於三級警戒影響營運，則普遍認為平均約5~6個月。此外，值得注意的是，雖然基於防疫考量，但近期覺得職場人際關係疏離感「增加」的，比例也高達60.7%。

根據yes123求職網調查顯示，相較於去年，預估「今年肺炎疫情」對台灣經濟的衝擊，結果有63.3%的勞工認為「預估今年衝擊比較大」，29.5%認為「預估兩年衝擊差不多」，僅有7.2%認為「預估去年衝擊比較大」。

相較下，觀察企業端的看法，則有50.3%的公司認為「預估兩年衝擊差不多」，41.4%認為「預估今年衝擊比較大」，也僅有8.3%認為「預估去年衝擊比較大」。

還有在防疫「三級警戒」後，上班族預估疫情對目前任職企業營運的衝擊時間，平均落在5.7個月，其中甚至有16%覺得，將長達「12個月（含）以上」。

資方也不樂觀，預估疫情對公司本身的營運衝擊，平均可能有5.2個月，其中甚至有12.1%的企業覺得，將長達「12個月（含）以上」。

解讀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，相較去年，資方對今年「本土疫情」的爆發，看法偏向較為悲觀，使得加薪或徵才計畫，取消或延後的比例明顯增加。勞方也不看好待遇能提高，還要擔心輪到自己放無薪假，甚至遭裁員減薪；想靠跳槽或轉行翻身，大環境缺乏更好的工作機會，因而出現「進退兩難」的窘境。

楊宗斌也指出，雖然官方釋出不少紓困方案，但畢竟「救急不救窮」，預估景氣維持「外熱內冷」，出口接單暢旺，製造業仍缺工，有待內需產業市況復甦，相關從業人員才能安心重返工作崗位。否則處於「三級警戒」超過兩個月的生活，經濟壓力變大，加上防疫期間的人際疏離感，勞工不論在上班時或下班後，容易有職場焦慮感，對未來前（錢）途很茫然。

楊宗斌更表示，勞資雙方皆評估，需要5~6個月的時間，才能走出疫情衝擊，若由「三級警戒」開始的5月中旬往後推算，最快要到第4季業績才有望反彈。政府務必要超前佈署「振興方案」，屆時等疫情趨緩後，順勢帶動歲末企業營運績效，若獲利回溫，也讓受僱者能拿到多一點的年終獎金過個好年，彌補前三季薪酬的減損。

上述「三級警戒勞資疫外衝擊調查」是由yes123求職網於2021年7月1日到7月15日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,212份，信心水準為95%，誤差值為正負2.81%。至於企業有效問卷共923份，信心水準為95%，誤差值為正負3.23%。

延伸閱讀

防疫若降級不解封 消基會籲供健身房指引防糾紛

疫情警戒降級或鬆綁？周志浩：不待清零就逐步放寬

因應防疫可望降級 台東飯店業者安排員工快篩

影／疫情降級在即 民眾黨籲重視三明治族群

相關新聞

政院拍板：取消7月夏日電價、用電大戶設一千度上限

新冠肺炎持續延燒，衝擊民生經濟，政院日前拍板6月不實施夏月電價，以減輕民眾負擔，至於7月份是否也取消夏月電價？行政院今於...

別慌！疫情失業受僱勞工 最高可領九個月失業給付

因應疫情警戒對企業及勞工的影響，勞動部除針對受僱勞工陸續推出相關生活及薪資補助措施，協助在職勞工穩定就業外，針對失業勞工...

勞保老年給付一次領或月領？ 這年齡以下完全沒得選

勞保老年給付自2009年1月1日年金化後，老年年金可以領到過世，選領年金的比重已在去年底突破九成，只有一成勞工選擇一次領。不過可不是人人都有權利選一次領或按月領，有選擇權者僅限年金開辦，也就是2009年1月1日前已投勞保者，目前32歲以下年輕人未來多數都沒有選擇權了；另外若之前有年資，但太早離開職場退保的長者，也不具選擇權。

陳寶郎斷言下半年油價：怎麼看都認為會上漲

台塑化（6505）今天舉行股東會，面對外界最關心的下半年油價走勢，台塑化董事長陳寶郎鐵口直斷，認為下半年原油供需缺口浮現...

尋找電力能源跨領域人才 台灣電力能源協會祭百萬獎金

台灣電力與能源工程協會攜手工研院、電網人才發展聯盟，設立5大獎學金，分別鎖定電力領域相關學生、初入職場傑出電網及電力青年...

蘇貞昌拍板 7月用電超過1000度才適用夏月電價

經濟部今天赴行政院會報告「7月暫緩實施住宅夏月電價」，行政院長蘇貞昌會中裁示通過；報告指出，7月直接取消夏月電價，只有單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。