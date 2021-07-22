盼降級！ 調查：三級警戒影響企業營運平均5~6個月

全台疫情警戒7月27日擬降回二級，但根據yes123求職網今（22）日發布的「三級警戒勞資疫外衝擊調查」發現，認為今年疫情衝擊比去年大，勞方比資方更有感，至於三級警戒影響營運，則普遍認為平均約5~6個月。此外，值得注意的是，雖然基於防疫考量，但近期覺得職場人際關係疏離感「增加」的，比例也高達60.7%。

根據yes123求職網調查顯示，相較於去年，預估「今年肺炎疫情」對台灣經濟的衝擊，結果有63.3%的勞工認為「預估今年衝擊比較大」，29.5%認為「預估兩年衝擊差不多」，僅有7.2%認為「預估去年衝擊比較大」。

相較下，觀察企業端的看法，則有50.3%的公司認為「預估兩年衝擊差不多」，41.4%認為「預估今年衝擊比較大」，也僅有8.3%認為「預估去年衝擊比較大」。

還有在防疫「三級警戒」後，上班族預估疫情對目前任職企業營運的衝擊時間，平均落在5.7個月，其中甚至有16%覺得，將長達「12個月（含）以上」。

資方也不樂觀，預估疫情對公司本身的營運衝擊，平均可能有5.2個月，其中甚至有12.1%的企業覺得，將長達「12個月（含）以上」。

解讀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，相較去年，資方對今年「本土疫情」的爆發，看法偏向較為悲觀，使得加薪或徵才計畫，取消或延後的比例明顯增加。勞方也不看好待遇能提高，還要擔心輪到自己放無薪假，甚至遭裁員減薪；想靠跳槽或轉行翻身，大環境缺乏更好的工作機會，因而出現「進退兩難」的窘境。

楊宗斌也指出，雖然官方釋出不少紓困方案，但畢竟「救急不救窮」，預估景氣維持「外熱內冷」，出口接單暢旺，製造業仍缺工，有待內需產業市況復甦，相關從業人員才能安心重返工作崗位。否則處於「三級警戒」超過兩個月的生活，經濟壓力變大，加上防疫期間的人際疏離感，勞工不論在上班時或下班後，容易有職場焦慮感，對未來前（錢）途很茫然。

楊宗斌更表示，勞資雙方皆評估，需要5~6個月的時間，才能走出疫情衝擊，若由「三級警戒」開始的5月中旬往後推算，最快要到第4季業績才有望反彈。政府務必要超前佈署「振興方案」，屆時等疫情趨緩後，順勢帶動歲末企業營運績效，若獲利回溫，也讓受僱者能拿到多一點的年終獎金過個好年，彌補前三季薪酬的減損。

上述「三級警戒勞資疫外衝擊調查」是由yes123求職網於2021年7月1日到7月15日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,212份，信心水準為95%，誤差值為正負2.81%。至於企業有效問卷共923份，信心水準為95%，誤差值為正負3.23%。