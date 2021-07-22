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陳寶郎斷言下半年油價：怎麼看都認為會上漲

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
台塑化董事長陳寶郎。（記者曾仁凱／攝影）
台塑化董事長陳寶郎。（記者曾仁凱／攝影）

台塑化（6505）今天舉行股東會，面對外界最關心的下半年油價走勢，台塑化董事長陳寶郎鐵口直斷，認為下半年原油供需缺口浮現，怎麼看，我都認為油價會上漲，他估計第3季布蘭特油價有機會挑戰每桶80美元大關。這將有利台塑化下半年營運。

陳寶郎說，隨著各國疫情趨緩及陸續解封，經濟活動有了逐步復甦的跡象，帶動原油和各項石化品價格上漲，今年台塑化整體經營環境已大幅改善。

展望下半年，上周OPEC+（石油輸出國組織）達成增產協議，加上Delta變種病毒肆虐，造成杜拜原油價格掉下來，一度掉到每桶68.6美元，一口氣掉了5%，這個是非常嚴重。但依我的看法，怎麼看都覺得第3季油價會往上拉。

因為看油價必須同時看需求面和供應面，現在因為歐美疫苗施打覆蓋率到一定程度，政府比較敢把經濟活動放寬，車子、人敢出去，原油需求就會增加，根據研究機構預估，第3季全球油品平均每日需求量約9,800萬桶，幾乎回到2019年疫情發生前水準，且第4季會進一步達到9,931萬桶。

至於供給面，雖然OPEC+初步談成增產協議，從8月起每天增加40萬桶，直到12月底，也就是年底每天會增加產出200萬桶。但這個數字比起OPEC+目前減產量是每天576萬桶，產量還是比先前少。

綜合供需面來看，他認為今年油價高點會落在第3季，因為供需落差高達200萬至250萬桶，因此油價一定會往上。至於第4季，供需差縮減到120萬桶，因此油價會掉下來，但因為需求還是高於供給，所以跌幅有限。台塑化主要負責石化上游煉油及輕裂，與油價連動性強，隨國際油價居高不下，台塑化下半年營運持續看俏。

台塑化 原油價格

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