蘇揆拍板7月續凍夏月電價 1,000度以上才適用

行政院長蘇貞昌今（22）日於院會中拍板，決定繼續暫緩實施住宅7月夏月電價，只有在單月用電1,000度以上的用戶，其超過1,000度以上的用量才適用下月電價，預估有1,000萬戶用戶受惠。

經濟部於今日行政院院會報告「7月暫緩實施住宅夏月電價」，並裁示通過。經濟部指出，因防疫三級警戒延長至7月，各界相當關切7月是否繼續暫緩實施夏月電價。

經濟部表示，多數民眾居家時間仍較多，為減輕住宅用電負擔，經濟部及台電公司將延續6月方式暫緩實施7月住宅夏月電價，在合理範圍內達成減負擔、促節電的雙重目標，預計有約1,000萬用戶受惠。

經濟部指出，在「減少民眾負擔」與「促進節約用電」考量下，請經濟部及台電公司延續6月方式，暫緩實施7月住宅夏月電價，也為兼顧夏月電價所帶來的節電效果，希望民眾在夏季用電能夠撙節，因此對於超過1,000度以上的用電量，維持按夏月電價計收，但在住宅用戶數中僅占少數。

經濟部指出，本次暫緩實施7月住宅夏月電價，也本著照顧弱勢精神，對於庇護工場、立案社福機構、護理之家及使用維生輔具之身障家庭，約1.3萬戶，7月用電將全部改採非夏月電價。

經濟部表示，夏月電價本並非漲價，而是平均電價的一部份，夏月略高、非夏月較低，以差別電價引導民眾與產業在夏天用電高峰時進行節電。

經濟部解釋，今年5月以來，因氣候異常炎熱，用電量持續攀升，實有需要促使民眾節電，以抑低用電成長，因此仍保留住宅7月用電量超過1,000度的部分維持適用夏月電價。

經濟部強調，面對疫情衝擊，政府希望能減輕民眾負擔，共度疫情難關，然而電一度一度得來不易，亦盼全民共同節約能源。

經濟部表示，該部與台電公司即刻辦理相關作業，惟現已7月下旬，倘民眾電費單7月用電已按夏月電價收費，台電公司將會重新計算，併於次期電費退還，民眾權益不會受損，請民眾放心。