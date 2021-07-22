尋找電力能源菁英 五大電力獎項祭百萬獎金

全球電力能源產業前景無窮，根據國際再生能源署（IEA）所發布的報告指出，淨零排放帶動清潔能源投資，預估到2030年，將可創造1,400萬個職缺。台灣也在能源轉型推動下，如今職缺邁向多元化，且不少企業更開出年薪百萬等高待遇獵才，顯見電力能源產業已成為深具吸引力的朝陽產業。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，臺灣現在正處於能源轉型的過程，這當中電力與能源產業，都已在ICT科技的導入下，逐漸變成具有前景「科技產業」，衍生許多新興的機會與商業模式。過去電力人才以電機與機械為主，如今為發展再生能源，人才需求邁向多元化，新增招募AI人工智慧、大數據分析、智慧電網、生態檢核、水利、與統計資訊等領域人才，透過跨領域人才滿足分散式能源發展。

人才培育不只是學校的責任，必須政府、產業、與學研界共同投入，為此，協會攜手工研院、電網人才發展聯盟能量，設立「產業與學界傑出貢獻獎」、「典範獎」、「電力與能源工程獎學金」、「電網人才發展聯盟獎學金」、「劉書勝紀念獎」等五大電力專門獎項，期盼為國培育可用之兵，深化再生能源市場區鏈，厚植產業競爭力。

電力五大獎項分別針對不同對象徵件，其中，「產業與學界傑出貢獻獎」、「典範獎」主要表揚產學界對於電力貢獻卓越人士，有如台灣電力界的「奧斯卡榮譽獎或終身成就獎」，獲獎者皆為電力界巨擘，比如亞力電機總裁楊振通、美國德州大學阿靈頓校區榮譽教授陳謨星等，能獲得此獎不但是感念得獎者對於電力產業的貢獻，也是對得獎者在職涯上最大肯定。

至於「電力與能源工程獎學金」、「電網人才發展聯盟獎學金」主要鎖定電力領域相關學生，提供個人最高3萬元獎學金，而且還有與大同、達德能源、東元等國內外大企業接觸媒合機會，鼓勵人才畢業後能投入能源電力產業奉獻所學。

除了針對電力巨擘、在學學生的獎項外，「劉書勝紀念獎」則嘉勉初入職場之傑出電網及電力青年人才，並紀念劉書勝先生超過半世紀以來，培育電力人才的貢獻，與致力於推動台灣電力現代化的決心。今年獎金更加碼提高至10萬元，希望能夠激勵優秀人才持續在電力領域發光發熱，傳承劉書勝先生的精神，為台灣電力永續發展打下良好根基。

五大獎項自即日起開跑，「產業與學界傑出貢獻獎」、「電力與能源工程獎學金」及「典範獎」獎項預計8月15日截止；「劉書勝紀念獎」收件至9月30日；「電網人才發展聯盟獎學金」預計11月15日截止。詳情可上台灣電力與能源工程協會網站查詢。