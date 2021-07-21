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去年娛樂業規模縮水1.7% 音樂、廣播衝擊最大

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
資誠聯合會計師事務所今（21日）發布《2021全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，2020年台灣娛樂暨媒體業市場規模約155億美元、年減1.7%，特別是音樂和廣播市場，營收年減18.3%。記者季相儒／攝影
資誠聯合會計師事務所今（21日）發布《2021全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，2020年台灣娛樂暨媒體業市場規模約155億美元、年減1.7%，特別是音樂和廣播市場，營收年減18.3%。記者季相儒／攝影

資誠聯合會計師事務所今（21）日發布《2021全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告》，報告指出，2020年台灣娛樂暨媒體業市場規模約155億美元、年減1.7%，特別是音樂和廣播市場，營收年減18.3%；今年5月又爆發本土疫情，全國發布三級警戒，產業營收展望仍待觀察。

報告指出，去年的全球娛樂暨媒體業，整體營收約為2兆美元，年減3.8%創下22年來最大跌幅，尤其是實況型娛樂樂業，如演唱會、電影院等，呈現劇烈下滑。

而在台灣方面，去年台灣娛樂暨媒體業營收約為155億美元，約年減1.7%，雖然營收規模縮水，但仍略優於全球衰退幅度；其中同樣受疫情帶來的負面影響，對現場實況音樂造成的劇烈衝擊，去年台灣音樂和廣播市場營收年減18.3%、來到2.5億美元水準。

報告指出，台灣是2020年少數成功防堵新冠疫情的國家之一，也因此在電影產業的表現，算是優於多數國家，即便如此，去年電影票房總收入仍擺脫不了近乎腰斬的命運，滑落至1.54億美元。

資誠審計服務暨影視及流行音樂產業主持會計師支秉鈞指出，特別是今年疫情爆搰，全台所有電影院遭勒令關閉，今年的觀影人數也連帶受衝擊，疫情對電影票房的後續效應，仍待評估。

不過在OTT(over-the-top)影音串流服務方面，卻可能受益於疫情線上串流需求增溫的驅動，在2016年至2020年間，OTT整體影音營收的年複合成長率，已拉高至31.6%，預估未來五年成長態勢也將相當健康，可望從2020年的7.16億美元規模，成長至2025年的12億美元，預期年複合成長率為11.4%，

展望未來五年，資誠認為，疫情餘波仍將持續成為產業成長前景的隱憂，預估台灣整體娛樂暨媒體業營收，年成長率將會放緩，以3.2%的年複合成長率，至2025年溫和成長至182億美元。

營收 疫情 電影

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