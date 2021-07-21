57%企業難以掌握風險 KPMG：供應鏈透明化緩解危機

安侯建業聯合會計師事務所近期發布《KPMG全球供應鏈調查》，報告指出，57%企業認為目前難以掌握風險範圍、56%未使用即時回報的系統追蹤機制，50%企業針對採購工具的支出，不到總支出的一成，安侯建業建議，跨國企業可致力於推動供應鏈情報透明化，藉此緩解供應鏈中斷危機。

根據報告，29%企業表示，手邊沒有正式的機制，用以控管企業面臨的各種風險；27%企業認為原物料價格是一大風險；只有13%企業表示，他們對供應鏈點對點之間，具有完整的能見度，

安侯建業工業產業主持人劉彥伯表示，上述調查顯示，企業無法掌握上游供應鏈不透明的運作，導致企業必須承擔更大的風險與不確定性，甚至是供應鏈中斷。

劉彥伯說明，這兩年台灣製造業面臨的斷料問題，很多企業認為是因為大廠囤積或宅經濟造成的原物料短缺，疫情限制移工入境，更讓原本就短缺的現場勞工雪上加霜，企業很多的訂單交貨排程已經排到2022年底，今年已經無法再接單。

劉彥伯表示，全球供應鏈塞車的問題，一大主因在於供需資訊不對稱，必須系統化地推動供應鏈情報透明，才有機會緩解。

以汽車製造業為例，劉彥伯說， 疫情造成的邊境封鎖與停工，汽車製造業的供應鏈一開始受到很大的影響，因為組車製造現場的零庫存造成停工待料，導致現金週轉不足，因此建議汽車製造商可擴大採購備料與品質資訊，以增加潛在的原物料供應商的家數，或要求供應商分散供應鏈生產的據點、應用資訊科技串聯完整的生產、採購、配送與替代料等相關的管理資訊，讓原物料的供應資訊正確、即時且透明。

安侯建業稅務部執行副總林嘉彥表示，許多台商選擇擴增海外生產基地，會考慮當地的土地取得成本、勞工薪資成本、稅務優惠、配送成本以及環保法令規範、文化衝擊評估等。

除此之外，林嘉彥指出，近來各國特別重視「經濟實質」，利潤必須在價值創造地被課稅，各國也積極推動全球企業最低稅負等新制度，各國政府對租稅透明度的要求，不斷提高，因此租稅政策管理，已經和供應鏈管理的連結更深。