中小企業處通過 補助15項中小企業創新研發計畫

經濟部中小企業處召開「小型企業創新研發計畫（SBIR）」第409、410次指導會議，審議通過資通領域1項、機械領域五項、民生領域六項、生技製藥領域一項、服務+文創領域兩項，合計15項中小企業所提創新技術/服務研發計畫之研發經費部份補助。

經濟部中小企業處指出，第409、410次指導會議審議通過之計畫，同時帶動受補助廠商投入研發經費逾3,328萬元，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力的累積。SBIR計畫之推動係為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，使中小企業得以永續經營、成長茁壯，更透過研發成果建立完整產業體系，促進台灣未來經濟發展。

根據統計，SBIR計畫自88年2月開始推動至今，累計通過執行8,449件創新研發計畫，政府補助金額逾128億7,235.1萬元，並帶動中小企業投入研發經費近236億7,367.9萬元，對於提高我國中小企業技術水準、提升我國產業之競爭力、及傳統產業之升級轉型，有相當之助益。