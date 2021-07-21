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經濟部青創貸款利息補貼申貸 8月2日截止

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

行政院為落實總統投資青年政見，協助新創、微創、文創及農創業者取得營運資金，辦理額度分別為350億元、100億元及150億元。但因貸款額度已達成融資目標且利息補貼預算即將用罄，爰經濟部修正青年創業及啟動金貸款要點，於2021年8月2日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補貼規定者，提供利息補貼。

經濟部為協助新創、微創業者打造更便捷的創業融資環境，對於貸款金額100萬元以下的新貸案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施包括：前五年利息補貼、信保基金最高十成保證、以表格勾選申請方式取代計畫書，於7日內完成審查，並提供單一窗口諮詢等。自2020年8月1日開辦至2021年7月20日已透過信保基金核保4萬5,651件，融資金額達378.94億元。

由於經濟部辦理之青年創業貸款額度已達成融資目標且利息補貼預算即將用罄，爰經濟部修正青年創業及啟動金貸款要點，於2021年8月2日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補貼規定者，提供利息補貼。另為持續提供創業青年資金協助，其餘優惠措施包括信保基金提供新增貸款100萬元以下最高10成保證及以表格勾選申請方式取代計畫書等簡便申請方式將繼續辦理。

目前經濟部青創貸款計有20家公民營金融機構配合辦理，只要是五年內依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案之事業，且負責人年滿20～45歲並於三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得二學分證明之創業青年都可申請。

創業 經濟部

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