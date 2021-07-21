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防制洗錢、暴力 歐盟修法監管比特幣

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

終於有政府要出手管控數位貨幣了！歐盟20日宣布，將展開為期2年的修法歷程，讓比特幣的交易更加透明、可追蹤，避免高價的比特幣成為洗錢工具，與恐怖主義的資金溫床。比特幣目前價位為1枚2.9萬美元，但4月曾到達近6.5萬美元，在法規尚未完備下，成為操作性極高的投資新標的。

立法管制數位貨幣

根據《英國廣播公司》報導，歐盟此次修法內容很嚴格，包括禁止提供匿名的比特幣錢包、數位貨幣轉帳需符合現有反洗錢標準，此後販售比特幣的公司也需要向政府提交客戶姓名、地址、生日與帳號密碼等，歐盟執委會法案將送交會員國與歐洲議會討論。

知名財經作家傑拉德受訪時表示，歐盟立法的意義重大，對於數位貨幣的影響會更深遠，因為是國家（或政府）強制要求，如果想要賺「真錢」，就必須要遵守過去金融界投資的相關規定。

各國想加強監控

《衛報》提到，由於比特幣難追蹤的特性，使其容易成為洗錢工具與恐怖主義的資金來源，據傳美國的殖民油管遭駭入後，政府支付了駭客比特幣500萬美元才化解危機，因此不止歐盟，美國與一些亞洲國家都希望對比特幣祭出更嚴格的管制措施。

美國財長葉倫19日曾警告，政府必須儘速建立可穩定管控數位/加密貨幣的機制，甚至推動官方可掌握的數位貨幣；中國也在5、6月限制境內比特幣交易與挖礦，讓比特幣的價格從6萬一路下跌到3.8萬。英格蘭央行總裁貝利警告投資人，加密貨幣風險非常高，容易泡沫化。

比特幣由身分神祕的中本聰所創立，使用比特幣是透過私鑰作為數位簽章，允許個人直接支付給他人，與現金相同，不需經過如銀行、清算中心、證券商、電子支付平台等第三方機構，從而避免高手續費、繁瑣流程以及受監管性的問題，也因此目前世界上僅有中美洲的薩爾瓦多，允許比特幣做境內交易。

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