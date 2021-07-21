56萬人受惠！勞工職災保險及保護法 明年5月上路

今年4月30日經總統蔡英文公布的「勞工職業災害保險及保護法」，預計明年5月1日上路，未來凡登記有案的事業單位勞工，不限人數多寡全部強制納保，推估將新增33萬名受雇勞工納入職災保險，此外，也加入23.3萬名的外籍家事移工納保，總計56萬名勞工受惠。

勞動部勞動保險司司長白麗真表示，「勞工職業災害保險及保護法」今年4月通過立法院三讀，經總統公布，正式施行期程則由行政院核定，今已經收到行政院正式公文核定該法上路日期為明年5月1日。

整合勞保條例、職災勞工保護法的勞工職災保險及保護法，除擴大納保對象，也規定受雇勞工到職日當天即有保險保障，如果發生職災，即使雇主沒加保，仍有給付保障，另也提供多元加保管道，未來受僱於自然人雇主或是實際從事勞動的人員，都可透過便利超商機台或網頁等簡便管道辦理加保。

此外，投保薪資上限也將提高至7萬2800元，下限提高至基本工資，勞工薪資水準涵蓋率從現在的7成3，提高至9成以上；同時，將充實各項給付權益，如擴大醫療給付、傷病給付前2個月發給平均月投保薪資100%，之後發給70%、增列部分失能年金，以及年金改按投保薪資比率發給，不按年資計等。

整合職災預防及重建業務部份，勞工職災保險及保護後明年上路後，將由保費收入編列經費，成立專責的職業災害預防及重建中心，負責統籌辦理職災預防及重建工作，在前端落實預防作為，減少職災發生，並在勞工發生職災時，協助積極重建，幫助職災勞工重返職場。