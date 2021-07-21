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振樺電：三大事業展望樂觀 將重回成長軌道

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦廠振樺電（8114）今（21）日舉辦股東會，振樺電董事長暨總經理陳茂強表示，2021年我們見到終端需求已明顯回溫，集團接單動能與新客戶開展已日益豐實，三大事業部對今明年展望也更加審慎樂觀，運營將重回成長軌道。

不過振樺電也表示，全球最新共同面臨的考驗為零組件供貨缺口與貨運缺櫃問題，將為出貨時程的主要變數。

就三大事業部未來展望，POS市場全球品牌通路動能持續回溫，終端需求可望重回健康水位 ; 專案客戶也大有斬獲，振樺憑藉多年品牌耕耘與產品實力，在疫情期間成功切入名列全球零售250強集團客戶之POS及自助服務專案，有望成為未來二至三年新的營收成長動能。

特別的是，Self-Service Kiosk 深度耕耘數位金融應用，長期協助美國電信與有線電視運營商提供自助繳費(Bill Payment)設備及維運服務。隨近年數位金融多元發展趨勢，比特幣現金交易持續熱絡，振樺電的Kiosk也接獲 Bitcoin ATM重要訂單。因應新常態需求 Kiosk 也積極發展自助結帳 (Self Check-Out)、智慧物流櫃(Smart Locker)包含線上購買線下取退貨應用，以及體溫管控門禁設備(Temperature Check-In Kiosk)， 預期疫情催化下的安全防護措施將成為重要場域的常駐設備。

振樺電 疫情 數位金融

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