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七月夏月電價怎麼減 經濟部擬排除「大戶」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
行政院長蘇貞昌已鬆口應考慮七月不實施夏月電價，立委更透露本周四就要拍板。經濟部已準備好「住宅用電大戶不列入減免」的方案，希望能達到節電效果。 聯合報系資料照
行政院長蘇貞昌已鬆口應考慮七月不實施夏月電價，立委更透露本周四就要拍板。經濟部已準備好「住宅用電大戶不列入減免」的方案，希望能達到節電效果。 聯合報系資料照

幾乎整個7月，台灣都在實施三級警戒，行政院長蘇貞昌已鬆口應考慮七月不實施夏月電價，立委更透露本周四就要拍板。經濟部官員表示，尚未確定周四是否要到行政院報告，不過經濟部已準備好「住宅用電大戶不列入減免」的方案，希望能達到節電效果。

對於7月的夏月電價是否要減免，經濟部官員不諱言，除了評估台電損失外，更在意對用電量的影響。

首先在台電自行吸收電價減收的財務成本方面，初步估算，7月若不實施夏月電價，台電將損失超過20億元，但這不是經濟部最在意的，官員指出，過去夏月電價有效抑低用電尖峰負載，若太早宣布不實施，很可能讓民眾大幅增加用電量。

官員表示，經濟部已經準備好「住宅用電大戶不列入減免」的方式：7月後將統計用電超過設定門檻的「住宅用電大戶」，這些用戶將照常收取夏月電價；這個方案尚未提報行政院，因此還不是最後方案。

官員說，若此方案通過，將會找各單位勾稽，將公益用戶例如庇護工場、公家單位待命值班休息室等排除，最後預計影響戶數不會超過所有住宅用電戶數的一成，但這些住宅用電大戶的用電量，約占總住宅用電20%，因此預估仍可以達到節電效果，且台電自行吸收的數字將降至約20億元，比全部減免少吸收4、5億元。

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