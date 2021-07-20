6月外銷訂單報三喜 統計處：下半年會更旺

經濟部統計處今（20）日公布6月外銷訂單，外銷訂單金額為537.3億美元，創下同期新高，年增31.1%，連16紅。值得一提的是，今天也公布第2季及今年上半年外銷訂單金額，同樣創下同期新高，讓外銷訂單報「三喜」。

第2季外銷訂單金額為1,609.6億美元，創下同期新高，歷年單季第二高，年增35.9%；2021年上半年外銷訂單，外銷訂單金額為3,099億美元，創下同期新高，年增39.2%，為37年有資料以來年增最高。

統計處也預測公布7月外銷訂單，外銷訂單金額為527億美元至542億美元，年增15.7%及18.9%，有望連17紅。

統計處長黃于玲也說，雖然今年上半年外銷訂單未超越2020年下半年，但依照以往「外銷下半年表現優於上半年」的趨勢，今年全年接單可望再攀新高，疫情及美中貿易戰仍會是變因，也要觀察是否出現「黑天鵝效應」。

以貨品別分析，科技貨品持續因為新興科技應用及宅經濟需求走旺，資訊通信產品外銷訂單金額為138.9億美元，電子產品外銷訂單金額為167.9億美元，兩者均創歷年單月新高。光學器材則年增42.7%，連13紅。

傳統貨品因市場需求回升及原材物料價格上漲，帶動產品價量齊揚，讓所有傳統貨品年增率都超過四成。其中，基本金屬因主要國家擴大基礎建設，推升鋼品需求，外銷訂單金額為32.2億美元，創下歷史新高，年增達八成，為連續十個月雙位數成長。

接單地區方面，東協6月外銷訂單金額為54.5億美元，歷年單月新高，訂單年增44.8%。其餘主要接單地區，美國、中國大陸及香港及歐洲則創歷年同月新高，年增率均大於24%。

黃于玲分析，東協訂單增加最主要動能來自於科技貨品，其中資訊通信產品中的顯示卡，貢獻近20%，其次鋼鐵、塑橡膠等傳統貨品也有挹注。她指出，美中貿易戰後許多廠商都把供應鏈移往東南亞，也有因為人力成本較低而佈局東南亞。

而近期台商重鎮部屬的越南疫情出現升溫，是否有衝擊海外生產基地？黃于玲回應，短期內的限制廠商仍可透過加班或是產能調配去完成訂單，但經濟部會持續觀察是否有因為長期管制造成影響。

6月海外生產比為48.9%，年減5.2%，也是15個月以來新低。統計處解釋，主因為海外生產比低之傳統貨品接單成長幅度高於海外生產比高之科技類貨品所致。統計處補充，後續若傳產接單暢旺，海外生產比將持續下降；此外，科技業台商回台投資，也會讓海外生產比降低。